RBK i rute – slo Ranheim 4-1

Ranheim lå tette og kompakte med lagdelene gjennom hele første omgang, og gjorde det vanskelig for Rosenborg de første 45 minuttene. Etter pausen spilte RBK bedre.

– Ålreit kamp

Kåre Ingebrigtsen var fornøyd etter seieren mot Ranheim. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Det ble en ålreit kamp. Ranheim gjør det vanskelig for oss, og de jobber knallhardt. De ligger tett og fint, og det er mange kamper som vil bli som denne på Lerkendal også i eliteserien. Derfor var det en viktig kamp for oss, sier trener Kåre Ingebrigtsen.

Tore Reginiussen ga RBK ledelsen like før pause, før Torgil Gjertsen utlignet for 1. divisjonslaget etter 74 minutter. Men så scoret Fredrik Midtsjø like etterpå, og RBK var tilbake i ledelsen. Mot slutten scoret både Matthías Vilhjálmsson og Mushaga Bakenga slik at RBK vant 4–1.

– Det var artig å se Nicklas Bendtner fra start. Han gjør mye bra i dag, og mister nesten aldri ballen. Vi må bruke han enda mer, og utnytte rommene rundt han. Vi ser det er en veldig bra fotballspiller, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Kunne spilt raskere

Bendtner spilte sin første Rosenborg-kamp fra start siden overgangen fra Nottingham Forest, og spilte nesten 80 minutter mot Ranheim.

– Det var fint å spille kamp, men jeg synes vi kunne ha spilt raskere. For da fikk vi sjanser, og det burde vi gjort mer av i løpet av kampen. Men det er fint å vinne 4-1, og jeg gleder meg til å spille kamper som betyr noe, sier den danske spissen til NRK.