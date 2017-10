Ranheim sjokkåpnet – så reiste Start seg og vant

Dermed unngikk Start et forsmedelig tap som for alvor ville åpnet opp kampen om den andre direkte opprykksplassen til neste års Eliteserie. Med seier ville Ranheim vært tre poeng bak serietoeren.

I tillegg ligger Sandnes Ulf og Mjøndalen mellom de to på tabellen. Mye sto med andre ord på spill i Kristiansand.

– Det ble en vill kamp. Etter 30 minutter var følelsen forferdelig, og i pausen føltes det brukbart. Nå har jeg det bra, oppsummerte Start-trener Mick Priest til Eurosport.

Han skrøt av at spillerne viste karakter og løftet seg på egen hånd i pausen.

Tirsdagens trepoenger betyr i stedet at Start har fire poengs luke til nevnte Sandnes Ulf og ytterligere to til Mjøndalen. Ranheim følger tre poeng deretter.

Reiste seg

At det ikke ble tap tirsdag skal Start gi en nederlender mye av æren for. Niels Vorthoren inntok hovedrollen da sørlendingene startet snuoperasjonen etter at Andreas Rye og Mads Reginiussen hadde sendt Ranheim i tidlig 2-0-ledelse.

Trøndernes scoringer kom med tre minutters mellomrom rett før halve omgangen var spilt. Da virket hjemmelaget særdeles rystet.

– To kjappe baklengsmål i starten av kampen skal aldri få skje på vår egen hjemmebane. Heldigvis kom vi tilbake, sa nederlandske Vorthoren til Eurosport da han skulle sette ord på det som ble en meget intens første omgang.

– Defensivt var vi svake og så naive. Vi ble herjet med i starten, men viste karakter og spilte oss tilbake i kampen, lød dommen fra Start-trener Mick Priest.

Han fikk se elevene slå kraftig tilbake de siste ti minuttene før pause. Først reduserte nevnte Vorthoren på en retur fra Ranheim-keeper Even Barli. Deretter stanget samme mann inn 2-2 etter at Barli hadde opptrådt merkelig passivt i feltet.

Skjermet spillerne

Etter pause opprettholdt Start trykket på gjestene, og 12 minutter ut i omgangen var snuoperasjonen fullbyrdet. Steffen Lie Skålevik fikk ballen på bakre stolpe etter flipperspill i feltet og stanget inn 3-2.

Deretter satte samme mann inn 4-2 etter en ny retur fra keeper.

Ufortjent med Start-seier var det ikke. Start skapte de største farlighetene etter å ha ristet av seg åpningssjokket på eget gress.

Seieren i den viktige toppkampen kom etter en periode der sørlandsklubben har skapt overskrifter. I slutten av september ble trener Steinar Pedersen erstattet med nevnte Mick Priest. Det kom som en overraskelse på mange.

Foran tirsdagens kamp ble i tillegg både spillere og trenere i klubben skjermet for mediene og treningen stengt. Kun sportslig leder Tor Kristian Karlsen uttalte seg om Ranheim-duellen.