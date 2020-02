Ranheim-dødsfallet: – Fornærmede døde av narkotika

Wiig sa etter dagens fengslingsmøte at hans klient benekter straffskyld for både medvirkning til voldtekt og å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Ny opplysning

– Når det gjelder selve dødsårsaken så fremgår det av påtegning at fornærmede døde av narkotika og det var en helt ny opplysning for meg, sier Wiig.

Politiadvokat Aleksander Tokle bekrefter også delvis det Wiig sier.

– Det er skjellig grunn til å mistenke at narkotika er inne i bildet men at det er altfor tidlig å konkludere, sier Tokle, som understreker at de ikke vet dødsårsaken ennå.

Av hensyn til videre etterforskning kan de ifølge Tokle ikke gå ut med konkrete ting fra etterforskninga.

To fengslingsmøter

Det er beramma to fengslingsmøter i dag. Begrunnelsen for fengslinga er at de sikta kan ødelegge bevis om de er på frifot. Politiet har bedt om to ukers varetekt i full isolasjon og med brev- og besøksforbud og medieforbud.

Bakgrunnen for saken er at en mann født i år 2000 tirsdag formiddag ble funnet død i et hus på Ranheim i Trondheim. Noen timer senere ble to menn i 50- og 60-åra sikta for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand jamfør straffelovens paragraf 288.

Onsdag kveld ble det klart at mennene nå også er siktet også for voldtekt eller medvirkning til voldtekt.

BEVIS: Begrunnelsen for ønske om fengsling er at politiet er redd de sikta kan ødelegge bevis. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Nye opplysninger i avhør

Den sikta mannen i 60-åra ble avhørt i går kveld. Der kom det fram nye opplysninger, men politiadvokat Tokle vil si lite om hva som ble sagt.

– Det kom fram interessante opplysninger som politiet kommer til å etterforske videre. Men jeg kan ikke gå noe nærmere inn på innholdet i forklaringa, sier Tokle.

Politiet er også fortsatt interessert i tips fra folk som mener de kan ha opplysninger av interesse for saken.