Rakavan har vært sporløst forsvunnet i én uke – kompisen tror det har skjedd noe kriminelt

– Rakavan er ikke en person som kunne funnet på noe utenom det vanlige. Man vet hvor man har ham. At vi er på dag sju siden han forsvant, det gir bare ikke mening. Jeg føler helt ærlig at det må ha skjedd noe kriminelt, sier Dev Dhunsi.

Dev Dhunsi er redd det har skjedd Rakavan Jeevaharan noe kriminelt. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er egentlig bare det som er logisk. Selv om det er lite logikk i hodet mitt nå, sukker han.

Sporløst forsvunnet

Den 21 år gamle BI-studenten Rakavan Jeevaharan forlot utestedet «The Mint» i Trondheim natt til tirsdag 15. august. To tekstmeldinger til søsteren han bor sammen med, som sa at han var på vei hjem og at han gikk over Elgeseter bru, er det siste livstegnet. Da var klokken 00.56. Siden har ingen sett eller hørt fra ham.

Siste spor fra 21-åringen er ved Lerkendal klokken halv to natt samme natt.

Saken fortsetter under bildet

Overvåkningskamera med ett av de siste bildene av studenten Rakavan Jeevaharan før han ble savnet. Foto: Politiet

Politiførstebetjent Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt er ærlig på at de ikke vet hva som har skjedd med 21-åringen.

– Vi har ingen konkrete teorier om hva som har skjedd. Men vi har mange hypoteser, og vi har foreløpig ikke lukket noen av dem. Vi holder alle muligheter åpne, sier han.

Vagnild forteller at de via mobiltelefonsignaler har kartlagt noenlunde hvilket område han har bevegd seg i etter at han forlot utestedet.

– Vi har startstedet, og vi har hvor telefonen sluttet å virke. Ut over det har vi ingen bilder eller videoer som viser savnede, sier han.

– Det mest sannsynlige er at mobilen er blitt slått av manuelt eller gått tom for batteri. Det er lite sannsynlig at den har kortsluttet, sier Vagnild.

– Vi har ingen konkrete teorier om hva som har skjedd, sier politiførstebetjent Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt. Foto: Morten Andersen / NRK

– Kan dere utelukke at det har skjedd noe kriminelt?

– Vi kan ikke utelukke noe, sier politiførstebetjenten.

Stoler på politiet

Politiet satte ikke i gang organisert søk etter 21-åringen før torsdag, nesten to dager etter at han forsvant. Da hadde vennene til den savnede allerede lett etter ham i ett døgn. De har også opprettet en gruppe på Facebook, «Felles leteaksjon for Rakavan Jeevaharan».

– Det er klart jeg skulle ønske at ting ble satt i gang tidligere, for eksempel søk i elva, sier Dev Dhunsi.

– Jeg føler at man blir overvåket overalt i den verdenen vi lever i nå. Alle ser noe og får med seg ting. Men akkurat i denne saken virker det som at det ikke finnes noe, fortsetter han.

– Men familien hans stoler på at politiet gjør jobben sin. Det gjør jeg også, men det har gått veldig lang tid, sier Dhunsi.

Kan bli flere leteaksjoner

Politiførstebetjent Vagnild sier han ikke har noen kommentar til hvorfor det tok nesten to døgn før de startet organisert søk etter 21-åringen.

– Saken ble behandlet av kriminalvakta. Ressursbruken har jeg ingen kommentar til.

– Er det aktuelt med ny leteaksjon?

– Da må det komme nye opplysninger om et sted som skiller seg ut, sier Vagnild.

Rakavan Jeevaharan er fra Stavanger. Han har bodd i Trondheim i ett år.