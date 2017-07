Skryter av lokalbefolkningen etter storbrannen: – De viste virkelig omsorg

– Det er utrolig tragisk. For dem som bodde der har det vært en traumatisk opplevelse og de er også veldig bekymret for hva som skal skje videre, sier rådmann i Midtre Gauldal, Knut Dukane.

Rådmann i Midtre-Gauldal, Knut Dukane, forteller at lokalbefolkningen har stilt opp for dem som ble rammet av brannen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det var lørdag ettermiddag det begynte å brenne i et rekkehus på Støren. To rekkehus, med til sammen åtte leiligheter, ble totalskadet i brannen, og 16 personer mistet hjemmene sine. Ingen ble skadd i brannen.

Dukane forteller at det bodde både småbarnsfamilier og enslige i rekkehusene, som nå har måttet finne midlertidige boløsninger.

– Lokalbefolkningen viste virkelig omsorg. Det kom innbyggere her som tilbød husrom, så de berørte bor hos private og i tillegg har kommunen ordnet overnatting til noen få.

16 personer mistet hjemmene sine i brannen. Foto: Trygve Strand Joakimsen / NRK

– Kom med en bærepose med lørdagsgodt

Kommunen hadde mandag morgen et møte for å planlegge videre tiltak.

– Nå vil hver enkelt familie bli kontaktet av Nav for å sjekke hva de har behov for av utstyr, og for å avklare det med et mer permanent bosted, sier Dukane.

– Hvordan har de berørte det nå?

– De er sterkt preget av det som har skjedd. De har selvfølgelig behov for å avklare det rent praktiske, men jeg vil også tro en del har behov for flere samtaler, for å få luftet ut følelser og bearbeidet situasjonen, sier Dukane.

Han skryter av lokalbefolkningens innsats, og trekker frem et eksempel fra mottakssenteret.

– Der kom det inn en gutt på seks-sju år. Han visste vel at det var små barn involvert, og hadde sagt til sin mor at de måtte jo få lørdagsgodt. Han og moren reiste til butikken, og kom med en bærepose med lørdagsgodt. Det var nesten rørende å se, sier Dukane.

Les også: Daniel varslet om brannen som endte med at 16 personer mistet hjemmene sine

Det bodde småbarnsfamilier og enslige i rekkehusene som brant lørdag. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Krimtekniske undersøkelser startet mandag

Svenn Ola Krognes var første brannmann på stedet, og allerede da var det overtenning i to leiligheter.

– Det var full fyr, og det brant også i to biler som sto inntil veggen. Det var litt kaotisk til vi klarte å få oversikt om det befant seg noen inne, sier Krognes.

Svenn Ola Krognes var første brannmann på stedet lørdag. Foto: Trygve Strand Joakimsen / NRK

Brannvesenet fikk avklart at det ikke befant seg noen inne, og skjønte raskt at de ikke ville klare å redde husene.

– Vet dere noe om brannårsaken?

– Jeg kan ikke spekulere i årsak. Vi vet hvilken ende i bygget det så ut til å starte i, men utover det har vi ingen formening. Det blir politiets oppgave å etterforske, sier Krognes.

Politiet opplyste tidligere at brannen trolig startet innendørs. Krimteknikere kom til brannstedet mandag formiddag, og ifølge rådmannen vil undersøkelsene vare i flere dager.

– Undersøkelsene vil muligens være avsluttet i løpet av onsdag, sier Dukane.