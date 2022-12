En æra er slutt.

Den 17. desember har radioradarparet Are og Odin sin aller siste sending.

Sendinga går kl. 14-16, og den kan du høre på NRK P1, eller faktisk SE live i denne artikkelen.

De hadde sin aller første sending i januar 2002, og selv med en pause på nesten 10 år mellom 2005 og 2015, har duoen vært blant NRKs mest populære profiler de siste 20 årene.

De har blitt kjent for å være høylytte, rappkjefta, for å tøyse med smått og stort og tøye en grense eller to, og ikke minst også for alltid å ha hjertet på riktig plass.

«Vi e aill sammen individa» har tross alt vært deres tagline.

Improvisert jabbing har vært deres metode for å skape underholdning til de tusen hjem, og de har også levert musikalsk humor og satire. Her har musiker Åsmund Flaten vært et essensielt tredje medlem av gruppa, med sin teft for musikalske krumspring.

Are og Odin er klare på at det hadde ikke vært det samme uten ham!

Musiker Åsmund Flaten har vært et uvurderlig tredje medlem av gjengen. Det var for øvrig da Are og Odin begynte å leke med musikk, at det virkelig tok av. Foto: Vegard Blakstad / NRK

«Haters gonna hate»

For mange har Are og Odin vært et uimotståelig innslag over eteren – inkludert skikonger, kringkastingssjefer og rockestjerner.

Sveip for å se hva et knippe mennesker har å si om Are og Odin:

Petter Northug, langrennslegende «Elsker Are og Odin, så det er trist at de gir seg! Men jeg og mange andre håper på et comeback når livet blir for kjedelig etter siste sending. Mitt beste og verste minne er sangen de laget om meg. Fikk den dessverre på hjernen, så den ble med i hodet på mange treningsøkter. Ønsker dem lykke til videre med alt!» Se Are og Odins sang om Petter Northug lenger nedi saken. Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef «Mitt første minne om Are og Odin er fra en biltur for mange, mange år siden. Jeg var alene i bilen og ramlet over ei sending. Først ble jeg veldig overrasket, så veldig fnisete. Til slutt lo jeg så mye at jeg rett og slett måtte kjøre inn til siden og stoppe bilen fordi det var trafikkfarlig å fortsette med latterkrampe. Akkurat det har jeg aldri opplevd hverken før eller siden. Jeg elsker Are og Odins skrå blikk, fantastiske humor og ville fortellinger. Tusen takk for følget!» Åge Aleksandersen, rockestjerne «Jeg trodde faktisk at min versjon av «Lys og varme» var perfekt, men så viste det seg at den var ikke det. Are og Odin har den perfekte versjonen. Det er klart jeg kommer til å savne dem. Friskt, flott og innhold med substans oppi alt fjaset.» Se Are og Odins versjon av «Lys og varme» lenger nedi saken. Guri Solberg, nyhetsanker, TV 2 «Jeg er veldig glad i både Are og Odin, og Are og Klaus. Vi var kolleger da jeg jobbet i P3 tidlig på 2000-tallet, og jeg husker godt første gang de dro fram karakterene – i hvert fall første gang jeg fikk oppleve dem – på et internt seminar i P3. Jeg elsker den varme, kloke og rare humoren deres. Og minner stadig vekk meg selv på at «vi e aill sammen individa».» Kim Riseth, redaktør, Namdalsavisa «Vi er jo spesielt stolt over det Odin har fått til som namdaling. Han er en som vi setter veldig høyt, og som promoterer Namdalen og det vi står for. Det er riktignok enkelte dialektord jeg stusser litt på, men det får gå. Vi er stolt over ham og mener han representerer Namdalen på en god måte.» Ingrid Bjørnov, musiker «En lang og ellevill radioepoke er historie. Sauebønder landet over mister sin spydspiss. Fettjevndøgn vil bli markert på Tomter til evig tid. I hvert fall til vekta faller. Respekt.» Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant (H) «Jeg vil takke Are og Odin for mange lattermilde og hyggelige radioopplevelser opp gjennom årene. De har vært et fast underholdningsinnslag i min hverdag, med sin snåle og lune humor. Selvironi på trøndernes vegne har de blitt ganske gode på etter hvert. Det er litt vemodig at de går av lufta, men vi har heldigvis mange morsomme radioøyeblikk å tenke tilbake på!»

Men historien om Are og Odin kunne fort ha blitt historien om suksessen som aldri ble. For som kjent, smaken er som baken – og alle var ikke over seg av begeistring da de først gikk på lufta i 2002.

Mange syntes det blei for skrålete og dumt, og de sa sin mening – gjennom både tekstmeldinger, e-post og faks!

– Jeg lurte faktisk på om jeg skulle trekke meg og la Are fortsette alene. Jeg var ikke vant til å få sånne tilbakemeldinger! forteller Odin Jensenius (aka. Klaus Sonstad).

Han var tross alt egentlig bare en vanlig sauebonde fra Namdalen, som ved en tilfeldighet hadde blitt oppdaga og dratt med på radioen av P3-mannen Are Sende Osen.

Men Are hadde hele tida godfølelsen på at dette var radiogull og at folk kom til å skjønne det etter hvert.

– Han sa bare: «Haters gonna hate», sier Odin.

– Eller, han sa vel ikke det – for det uttrykket kom senere. Men du skjønner hva jeg mener!

Are og Odin blei etter hvert ekte radiopopstjerner. Foto: NRK

Og Are fikk så klart rett. Nå kan paret se tilbake på over 20 år med mange høydepunkter:

Gjennombruddet

2002 var året da «Barcelona» med Paperboys herjet på norske hitlister. Da Are og Odin-redaksjonen fikk tilsendt en cd-plate med låten, som også inneholdt et karaokespor, ble Odin fryktelig inspirert.

– Det var et eureka-øyeblikk, forteller han.

Alt annet ble satt til side, for Odin skulle skrive egen tekst til melodien – en sang om at alle mennesker er like mye verdt.

Are var egentlig ganske irritert over at Odin brukte så innmari mye tid på låten, men det skulle vise seg at det var tid vel anvendt.

For «Individrap» ble et slags vendepunkt. Etter at den ble sendt for første gang, var innboksen full av folk som ville ha mer.

Musikkvideo ble det også – spilt inn på direkten i radiostudio – med lettkledde damer, muskuløse menn og sauer, så klart.

Are og Odin: «Individrap» Du trenger javascript for å se video.

Landeplage

Suksessen med «Individrap» åpnet døra for enda mer musikk fra Are og Odin.

De fikk seg til og med platekontrakt, som resulterte i albumet «Bæ to da bone». Denne plata nådde tredjeplass på VG-lista i 2004.

Duoen dro på Norgesturné, og spilte både på VG-lista på Rådhusplassen og Quartfestivalen.

Den soleklart største hiten var låten «Klapp Klapp», som ble en skikkelig landeplage sommeren 2004. Den lå på VG-lista i 16 uker, med beste plassering som nummer to – bare slått av O-Zone sin «Dragostea Din Tei».

Vi utfordrer deg til å spille av låten og ikke få den på hjernen etterpå.

Åge + Britney = sant

Utover å faktisk skrive egne låter eller lage egne tekster til kjente melodier, har konseptet musical fusion vært en viktig greie for Are og Odin. Enkelt forklart betyr det å ta en kjent tekst og putte den på en annen kjent melodi.

Denne musikkleken åpnet også for samarbeid med en av Norges største rockelegender, Åge Aleksandersen:

Are og Odin feat. Åge Aleksandersen - Lys og varme baby (One More Time) Du trenger javascript for å se video.

Sending i et døgn

Da Are og Odin vokste opp i P3, var det utrolig fritt.

– Ingenting var forbudt, og ledelsen ble glad hvis det ble styr, forteller Are.

Dette åpnet så klart for at Are og Odin kunne formidle drøye utsagn med god samvittighet, men ikke minst også for at det var fritt fram for elleville stunts.

Derfor lot Are og Odin seg inspirere av John Lennon og Yoko Ono, og de gikk rett og slett til sengs for fred i april 2005. Det var dette med å ha hjertet på rette plassen og kjempe for de gode sakene.

I 24 timer holdt de seg på rom 501 på Hotell Augustin – og det hele ble sendt direkte på nett-TV, i tillegg til flere sendinger på P3 og NRK2.

De ble også tatt inn direkte av talkshowkonge Fredrik Skavlan i forbindelse med «aksjonen», og selveste Yoko Ono sendte en hilsen fra New York hvor hun meddelte: «Jeg elsker dere!»

Are og Odin inviterte til pressekonferanse fra hotellsenga. Foto: Nils H. Toldnes / NTB

Prisdryss

I det siste året før de tok en pause, 2005, fikk Are og Odin nærmest kastet priser etter seg.

Under Radiodagene, hvor radiobransjens gjeveste priser deles ut, fikk ble de kåret til «Årets radionavn», i tillegg til at de fikk publikumsprisen.

Samme år fikk de også Norsk Målungdoms Dialektpris, for å ha brukt dialekt på en positiv måte og for å ha lekt mye med språk.

Til og med under homomagasinet Blikk sin prisutdeling i 2005 vant Are og Odin pris, som «Årets artist». Bakgrunnen var låten «Homonasjonalen», som kan by på strofer som «opp alle jordens homofile – gå ut og si fra hvem dere er».

Året etter ble duoen også tildelt Kulturadressas hederspris. Denne prisen hadde til da kun blitt delt ut tre ganger tidligere, og Are og Odin ble satt i godt selskap med Knudsen og Ludvigsen, Stargate og Åge Aleksandersen.

Are og Odin sammen med P1-programleder Kari Slaatsveen under Radiodagene 2005. Are og Odin fikk publikumsprisen og blei «Årets radionavn», mens Slaatsveen vant prisen for «Årets programleder». Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Onani-skandalen

Selv om Are og Odin forsvant fra eteren etter lillejulaften i 2005, så levde de videre i beste velgående blant folket.

Et av de mest minneverdige øyeblikkene som involverer dem skjedde dermed i 2009, da 10 år gamle Håvar skulle få gratulasjon fra familien på radioen. De ønsket seg en sang av Are og Odin, men programlederen i NRK Finnmark fikk smertelig erfare at tekstene deres kan være litt i drøyeste laget innimellom ...

Klippet fra den uheldige gratulasjonen har med jevne mellomrom gått viralt på nett – og dette blei selvsagt plukka opp av Are og Odin da de var tilbake med sendinger på P1:

Are og Odin - 10 år gammel radiotabbe Du trenger javascript for å se video.

Her kan du høre hele intervjuet Are og Odin gjorde med tidligere programleder i NRK Finnmark, Vibeke Lund Pettersen.

Justisminister til besvær

Etter at Are og Odin gjorde comeback i 2015, roet de ned stuntinga utenfor studio, foruten det som har blitt beskrevet som «elleville liveshow» fra tid til annen.

Men hovedfokuset for duoen har altså vært på å levere én time med kvalitetsradio hver lørdag.

Og oppskriften er stort sett den samme som i 2002; en god blanding mellom fjas og satire.

– Vi prøvde ikke å finne opp kruttet, eller kjøpe oss nye klær for den saks skyld, sier Odin.

– Jeg har akkurat det samme slipset, den samme skjorta og den samme jakka. Den jakka har vært med på så mangt!

Are og Odin har dermed fortsatt med å ta tak i samfunnsaktuelle problemstillinger på sin måte, som for eksempel da Tor Mikkel Wara – som fjerde justisminister på kort tid – måtte forlate statsrådsposten:

Are og Odin: Kan ein justisminister wara evig? Du trenger javascript for å se video.

En hyllest til Petter Northug

Å både hylle og kødde med folk i samme slengen, er ikke noe problem for Are og Odin. Å sende varmhjertige små stikk, har nærmest blitt deres ekspertise.

Skikongen Petter Northug har så klart ikke sluppet unna, for hallo – Are og Odin er jo også trønderpatrioter, og da må de løfte fram de trønderne de kan, på den måten de kan best.

Are og Odin: Hyllest til Petter Northug Du trenger javascript for å se video.

Mulla-forveksling

Foruten å kringkaste prat og musikk, kommer det ofte alle mulige slags lyder fra radiostudioet til Are og Odin – som regel signert Odin.

Are kaller makkeren for en mester i lydmaling.

– Jeg synes det er så artig. Uansett hvilken kuriøs sak vi snakker om, så blir det spontant lydlagt av ham på en enestående, unik måte. Det er ingen andre i Norge som er på siden, sier han.

Ingen utfordring er for stor for Odin – han kan alt fra obskure dyrelyder til å imitere arabisk.

Odin blir forvekslet med Mulla Krekar Du trenger javascript for å se video.

Grevling i nesa

Ingen unnslapp koronatrollet som traff oss i mars 2020, ei heller Are og Odin.

Da vi alle begynte å bli nokså lei av Bent Høie og Espen Rostrup Nakstad, kunne Are og Odin by på forfriskende koronainnslag.

De stilte spørsmålene mange av oss kanskje ikke hadde tenkt så mye på – som for eksempel: Vil nesehårene gjøre skam på deg når munnbindet en gang skal av?

For Odins del, var svaret JA! Og fordi radarparet ikke er særlig glad i å ta seg selv for høytidelig, måtte Odin lide for skjønnheten på direkten:

Are og Odin: Grevling i nesa Du trenger javascript for å se video.

Feilslått erstatningsforsøk

Gjennom alle år har spontanitet preget dynamikken i studio, og Are og Odin kødder like mye med hverandre som med andre.

Men én gang gikk Are langt over grensa for Odin – da han hadde forsøkt å finne en erstatter i tilfelle Odin ikke skulle klare å komme seg helskinnet hjem fra en tur i Afrika i 2019.

Odins reaksjon sier vel egentlig alt: Are + Odin = Sant ❤️

Are "erstatter" Odin Du trenger javascript for å se video.

Ikke fått nok av Are og Odin? Da kan vi varmt anbefale denne dokumentaren, som blei laga i 2005:

Are og Odin - Da by og sau knytta tau Du trenger javascript for å se video.

Og her kan du kose deg i timevis i Arne og Odins rikholdige arkiv: