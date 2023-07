«Vet du hvem som har bæsja her?»

Et ikke helt uvanlig spørsmål mellom turgåere i skauen. Og avføring er et godt spor for å avsløre hvilke dyr som er eller har vært på ferde.

Men hvor god er du egentlig til å gjenkjenne forskjellige dyr på avføringa? Det finner du ut av her!

NB! Ikke alle bæsjene som opptrer i denne quizen er å finne i norsk natur, bare så det er sagt.

1/10 Foto: Askøy kommune Flere dyr bæsjer kuler, som for all del ikke må forveksles med M-sjokolade. Hvem tilhører disse? Hjort Elg Reinsdyr Rådyr 2/10 Foto: Else Karine Archer / NRK Hvem har etterlatt denne litt hårete saken? Gaupe Fjellrev Ulv Jerv 3/10 Foto: Markrosenrosen / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 Hvilket eksotisk dyr kan ha lagt denne ruka? Flodhest Elefant Løve Sjiraff 4/10 Foto: Bryant Olsen / Flickr / CC BY 2.0 Rykende fersk! Hvilket dyr har bæsja i snøen her? Mår Røyskatt Rev Mink 5/10 Foto: Privat foto Denne ruka skal vel være lett å kjenne igjen. Eller? Bjørn Jerv Gaupe Elg 6/10 Foto: Bjørn Christian Tørrissen / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 Dette er dyrebæsjen med kanskje mest distinkt form. Men hvem bæsjer slike kuber? Lemur Vombat Dovendyr Koala 7/10 Foto: Ivan Radic / Flickr / CC BY 2.0 Kuler igjen! Men hvem står bak disse da? Oter Elg Grevling Hare 8/10 Foto: Josh / Flickr / CC BY 2.0 Hvilket dyr er opphavet til denne kladden? Skilpadde Hund Beltedyr Panda 9/10 Foto: Aphidwarrior / Wikimedia Commons / CC BY 4.0 Ja, dette er faktisk bæsj. Men hvilken skapning kommer det fra? Mus Pinnsvin Flaggermus Kakkerlakk 10/10 Foto: George Frandsen / Poozeum / Wikimedia Commons / CC BY 4.0 En fossil bæsj må også være med i quizen. Hvem kommer denne fra? Mammut Dinosaur Øgle Sabeltiger Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.