er en betegnelse på mat som er tillatt for jøder å spise, basert på påbud i Mosebøkene. Det er regler for at kjøtt og melk skal ikke blandes, og at de skal tilberedes med forskjellige redskaper. Det er også regler for hvilke dyr og hvilken sjømat som kan spises. Koscher krever en bestemt slaktemetode som er forbudt i Norge.