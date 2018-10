Quasem Alizada står utenfor huset i Prinsens gate i Midtbyen hvor broren og 19 år gamle Nasratullah Hashimi ble drept. Han ser på blomster, brev, bamser og bilder.

– Det er veldig vanskelig for meg. Jeg har mistet min bror.

Det er over tre uker siden han ble oppringt av en venn av lillebroren som fortalte at 17-åringen var drept. Quasem sliter fortsatt med å forstå det som har skjedd.

– Han sa at Reza var død. Da dro jeg med en gang fra Tyskland i bil. Jeg brukte 30 timer. Så sov jeg ikke på 3-4 dager. Jeg var fullstendig i sjokk, sier Quasem.

Har mange spørsmål

Foreldrene, to tenåringssøstre og to små brødre har midlertidig opphold som flyktninger i Tyrkia mens Quasem bor og studerer i Frankfurt i Tyskland. Han forteller at familien hadde mye kontakt med 17-åringen i Trondheim via sosiale medier.

Svært mange var samlet for å minnes avdøde Reza Alizada ved Heimdal videregående skole etter drapene 17. september. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Quasem kom til Trøndelag 19. september og har kontakt med et par av lillebrorens venner. I tillegg får han mye hjelp av den tidligere kontaktpersonen til Reza i Trondheim kommune. Ifølge broren trivdes den drepte 17-åringen med å bo i Trondheim.

– Han var fornøyd med å være her. Han ville utdanne seg og kanskje bli politi eller advokat. Han hadde mål, sier storebroren.

19-åringen ser fram til å få familien til Norge slik at alle får se og høre hva som har skjedd, se hvor det har skjedd og få vite mer om hvorfor. Han synes mye er uklart.

Har fått løfte om besøksvisum

Det er klart at dette er en belastning for familien som helst skulle hatt Reza gravlagt for lenge siden, sier bistandsadvokat Erik Widerøe. Foto: Jon Annar Fordal / NRK

Onsdag ettermiddag var det møte om saken hos Trondheim kommune, som har bestemt at de vil dekke reise og opphold for foreldrene. Det afghanske samfunn i byen vil betale for søsknene. I tillegg pågår det en innsamlingsaksjon for de etterlatte.

Det økonomiske er dermed på plass og torsdag ettermiddag fikk bistandsadvokat Erik Widerøe en muntlig bekreftelse fra UDI om at et sjudagers besøksvisum vil bli gitt til alle seks.

– Nå venter vi på at familien kan hente nye pass ved den afghanske ambassaden i Tyrkia. Deretter må disse godkjennes av den norske ambassaden, sier Widerøe.

Han har hatt alt fokus på å få familien til Trondheim, og anslår det nå som nitti prosent sikkert at de får dette til.

Belastning å vente på begravelse

Ifølge afghansk kultur skulle 17-åringen vært begravd for lenge siden. Det gjør saken enda vanskeligere for Quasem og familien.

– Etterforskningen tar jo sin tid, og gjør at det var først nå i slutten av forrige uke at kroppen ble frigitt. Quasem har fått anledning til å se broren sin og det venter vi på at også øvrig familie skal få lov til, sier bistandsadvokaten

Storebroren sier han er urolig fordi det tar så lang tid å samle familien og få gjennomført begravelsen.

– Jeg er nervøs på grunn av det. Det er så lenge siden han døde i forrige måned.