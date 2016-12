Q-Meieriene tilbakekaller melk

Kartongene det dreier seg om, er merket med dato 02.01.17 og meierinummer 1599. Det er bare disse kartongene med denne datomerkingen og dette meierinummeret som tilbakekalles.

Grunnen til tilbakekallingen er at melken ifølge meieriet har et kvalitetsavvik som gjør at den kan bli sur før utløpsdato. Q Melk Skummet 1 liter med samme datomerking og annet meierinummer har god kvalitet. Det gjelder også all annen melk fra selskapet.

Kartongene det dreier seg om, er sendt ut til butikker på Østlandet, i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Forbrukere som har kjøpt de aktuelle kartongene, blir bedt om å kaste melken.

NTB/NRK