Et pilotprosjekt er underveis i Trondheim. Meningen er å finne ut om man kan unngå endeløse runder i bytrafikken, på leting etter ledig parkeringsplass.

Ved pendlerparkeringa på Ranheim har selskapet Q-Free i samarbeid med Statens vegvesen og Telenor gravd ned sensorer, som til enhver tid skal varsle om status.

– Når informasjon om ledige parkeringsplasser blir tilgjengelig for bilister, kan man planlegge turen på forhånd, forteller Kristina Bergstad i Q-Free.

– Den som skal på kino for eksempel, kan booke og betale for parkeringsplassen på forhånd. Bilisten slipper å lete etter ledig plass, noe som vil gi mindre kødannelse i bymiljøene, bedre framkommelighet og lavere utslipp, sier Bergstad.

– Men så skal vel kundene betale for dette, gjennom dyrere parkering?

– Jeg tror ikke det. En del av disse løsningene fins jo allerede, men det har bare vært mangel på sensorer som greier å påvise utendørs parkeringsplasser. Snø som legger seg oppå skal ikke by på fordyrende problemer, de er bygget for et nordisk klima, sier Bergstad.

Her er det ledig plass! En sensor i bakken, 4G og et pilotprosjekt i Trondheim kan bety starten på den nye måten å finne parkeringsplass på, utendørs. - Vi er bare i startgropa av ei spennende utvikling, mener teknisk direktør i Telenor, Bjørn Amundsen. Foto: Lars-Erik Skjærseth / NRK

4G i bunnen

Telenors direktør for teknikk, Bjørn Amundsen, er minst like optimistisk på vegne av den nye løsningen.

– Telenors visjon er å sørge for et 4G-nett som kan kommunisere med denne type løsninger. Vi skal sørge for et nett i bunnen, slik at disse «devicene» kan spille sammen med mobilnettet.

Han tror dette bare er starten på noe større, da konseptet er anvendelig til mye mer enn å lokalisere ledige parkeringsplasser.

– Bare tenk på snøvær. Se for deg at det er mulig å måle hvor mange centimeter snø som har falt, eller hvilken temperatur det er på veibanen der hvor du skal kjøre.

Lavkost på vedlikehold

Amundsen forteller at sensoren skal ned i en pris under hundrelappen.

– I sensoren bygges det inn et SIM-kort som kommuniserer med systemet der oppe. Kostnadene er kun knyttet til sensoren, og at den skal graves ned i bakken.

Batteriet i sensoren skal tåle ti års drift. Amundsen tror det er vanskelig å se potensialet i dag, og hvor stort dette kan bli.

– Telenor tar sin andel av kostnader for prosjektet, mens Q-Free tar sin. Intensjonen er at konseptet blir gjort kommersielt i løpet av et år. Da vil bilisten, mot en avgift, kunne få informasjon om ledig parkering, via skjermen på bilens dashbord eller på mobiltelefonen, sier Amundsen.

Kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund, Inger Elisabeth Sagedal, mener dette er godt nytt for både bilistene og miljøet.

– Kan man unngå unødvendig kjøring for å finne ledig plass, er det en god nyhet. Det høres ut til at alle kan vinne på dette, sier Sagedal.