Brukte pyro på Lerkendal uten lov – kan bli bøtelagt

– Det er jo fargerikt med pyro, men det er farlig, sier Åge Hareide.

Det begynte allerede ved kampstart. Bortesupporterne tente opp bluss, og farget Lerkendal i rødt.

Ikke lenge etter svarte RBKs supportergruppe Kjernen. Gjennom hele kampen ble pyroteknikk brukt.

– Du kan skade medsupportere. Hvis det først tar fyr, er det vanskelig å få av seg en jakke i trengselen, sier Hareide.

Ikke lov

Det er ikke lov å bruke pyro på norske fotballarenaer mens kampen spilles. Klubbene kan søke om å bruke pyro, men da kan det kun brukes før, i pausen og etter kamp.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og lokalt brannvesen som må godkjenne slike søknader.

Rosenborg hadde søkt om lov til å bruke pyroteknikk, men fikk avslag av brannvesenet. Vålerengas supportere hadde ikke søkt. Det bekrefter daglig leder i klubben, Tove Moe Dyrhaug.

– Vi er for pyro og syns det skaper stemning, men i kontrollerte former så sikkerheten ivaretas, skriver Dyrhaug i en SMS til NRK.

BLUSS FRA KLANEN: Vålerengas supportere fyrte opp bluss allerede ved kampstart. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Tror på mer bluss i tiden framover

– Dette er positivt for norsk fotball, sier Erling Rostvåg.

Han er talsperson for Vålerengas supporterklubb Klanen.

Selv om de ikke hadde lov til å bruke pyroteknikk, mener han det var en god avgjørelse og at det skapte en fin atmosfære for kampen.

Han mener Norges Fotballforbund har jobbet aktivt for at det ikke skal være lov å bruke pyro på norske fotballarenaer, og lover mer pyro på norske arenaer.

– Supportergrupperinger kommer til å blusse ganske mye framover, sier Rostvåg som ikke tror RBK får bot.

Talsperson for RBKs supportergruppe Kjernen, Espen Viken, er skuffet over avslaget de fikk til å bruke pyro.

– Vi syns det er synd at et innarbeidet samarbeid ikke fungerer lenger, og mener lovlig pyro er utrolig mye bedre og sikrere enn ulovlig pyro, skriver Viken i en SMS.

BRA MED PYRO: Talsperson for Klanen, Erling Rostvåg, mener pyro skaper en god stemning rundt norske fotballkamper. Foto: Gamer.no

Vet ikke om det blir bot

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Anderssen, mener også at pyro skaper en fin ramme på norske fotballareaner, så lenge det blir brukt trygt.

Hun sier forbundet jobber for nye regler på norske arenaer, og har spilt inn til ny forskrift Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har hatt ute på høring.

– Vi håper at våre innspill blir lyttet til og at et nytt regelverk ikke er langt unna.

I lignende tilfeller har norkse klubber blitt bøtelagt. Men Anderssen vil ikke uttale seg om Rosenborg får bot.

– Er det brudd på bestemmelsene er det fotballens egne domsorganer som vurderer saken, sier Anderssen som henviser til Doms og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund.

USIKKER PÅ BOT: Gro Tvedt Anderssen i NFF. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Viktig for norsk fotball

Men selv om noen syns pyro på Lerkendal var dumt, eller ikke alle enige i det. Blant annet Vålerengas trener, Dag-Eilev Fagermo.

– Tøft. Det er viktig for norsk fotball og skaper stemning.

Han syns også det var en fin måte å vise at folk er tilbake på stadion igjen.

– Så lenge det er under trygge former og ikke noe farlig for folk så mener jeg det er moro at vi har supporterne ordentlig tilbake på tribunen, sier Fagermo.