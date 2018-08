Monica Øksnes jobber i bank og har to sønner som snart skal begynne i barnehage. Familien har nylig flyttet til en annen bydel i Trondheim, og har tatt lærdom av en runde med barnehagetilpasning for eldstemann på to år i fjor.

– Nå har jeg satt av ferie og pappaen begynner med barnehagetilpasning i permisjonen sin. Vi begynner faktisk tre uker før han virkelig skal begynne i barnehagen.

Av arbeidsgiver kan Øksnes få to dager fri per barn eller fri i mange dager uten lønn. Hun skulle ønske det var mulig å få flere dager med lønn.

– Barna er det kjæreste man har. De er små når de begynner i barnehagen, og det er viktig at de blir trygge med nye omsorgspersoner når mor og far ikke er der, mener hun.

Monica Øksnes og pappaen til Jonas og Emil har planlagt barnehagetilpasningen godt i sommer. Foto: privat

Mye velvilje blant arbeidsgivere

Siviløkonom Marianne Lund i Sticos hjelper norske arbeidsgivere å følge lover og regler. Hun får mange spørsmål om velferdsordninger for foreldre med små barn.

– Lovverket sier ingenting om at man har rett på fri i forbindelse med barnehagetilvenning eller skolestart. Det er velferdspermisjoner som arbeidsgiver kan gi utenfor lovverket. Man har ikke krav på fri i slike tilfeller.

Ifølge Lund er norske arbeidstakere flinke til å ta hensyn, og praksis er at arbeidstakerne likevel får fri i større eller mindre grad.

Siviløkonom Marianne Lund jobber som rådgiver i Sticos AS med fagområdene lønn og personal. Foto: Sticos AS

– Det er vanlig å gi en dag fri i forbindelse med skolestart i første klasse. Ved oppstart i barnehage er det større variasjon. Noen gir fri i tre dager, andre en dag mens andre igjen gir et visst antall timer.

Hun anbefaler arbeidstakere å snakke med arbeidsgiveren om å få avspasere, jobbe inn for fravær eller eventuelt bruke feriedager hvis det ikke er mulig å få fri på annet vis.

– De fleste arbeidsgivere vil jo være tilbøyelige til å gi fri. En god start kan føre til at det blir mindre fravær etterhvert, fordi barna føler seg trygge der de er.

Klump i magen

I noen bedrifter er velferdspermisjoner framforhandlet som en del av tariffavtalen for de ansatte.

– De har velferdspermisjoner i så og så mange dager, og da for eksempel i forbindelse med barnehagestart og skolestart. Man kan da ta ut velferdsdager, forklarer Lund.

Skriv ned spørsmål til barnehagen, snakk med barnet ditt og ikke snik deg ut. Det er blant rådene foreldre får i forbindelse med barnehagestart. Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

Småbarnsmamma Monica Øksnes vet av mange familier som legger mye arbeid i å få jobben til å gå opp med barnehagetilpasning og skolestart, spesielt for barnehagebarna som kan få lange dager.

– Å bli kjent på to dager tror jeg ikke skjer, iallefall ikke når det er flere som begynner samtidig. Som foreldre sitter man på jobb med en klump i magen, dersom man ikke har anledning til å ta ferie eller ulønnet permisjon, sier hun, som selv har tatt grep for å unngå dette.