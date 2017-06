Prudence-kompiser i studio for første gang på 43 år

Namsos-bandet Prudence som definerte begrepet "trønderrock", ble oppløst i 1975. Først 43 år senere kom tre av medlemmene sammen igjen for å spille inn ny musikk.

2015

Anledningen var gjenforeningskonserten Prudence holdt i 2015 i anledning en hyllest i hjembyen Namsos under Woodland-festivalen.

Gjenforeningen ga såpass mersmak at Kaare «Pucken» Skevik jr., Kjell Ove «Nille» Riseth og Johan Tangen møttes igjen i studio for å spille inn ny musikk.

De tre spilte henholdsvis trommer, bass og mandolin i Prudence.

Puckverket

Nå er resultatet klart i form av singelen "You make me feel all right".

Riktignok ikke under navnet Prudence, men under navnet Puckverket etter initiativtakerens kallenavn.

For første gang tar også trommis Kaare «Pucken» Skevik jr. steget opp til mikrofonen og synger selv på låten, som slippes 30. juni.

I tillegg har veteranene fått med seg litt yngre krefter til å komplettere bandet. Det er Jan Aage Hals, Petter V. Fjerdingen, og Terje Tranaas.