Prøver å berge våningshuset

Saken oppdateres

– Det er en fjøsbrann og det er fulltegning. Det er ikke dyr i fjøset, sier Dag Kåre Ditlev ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag, til NRK.

Ifølge brannvesenet er det ikke mennesker i bygningen, men de opplyser at det er fare for spredning.

Frykter spredning

Det er fare for at brannen skal spre seg til et våningshus som ligger like ved.

– Slik situasjonen er nå har vi ikke sjans til å berge fjøset, men vi må sette alle ressursene på å berge våningshuset, sier fagleder i brannvesenet Arnstein Kveldstad.

Brannvesenet konsentrerer seg nå kun om å redde våningshuset.

– Det er en stor utfordring. Det er snakk om en stor bygningsmasse så vi kan kun konsentrere oss om våningshuset, sier Kveldstad.

Raskt på stedet

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 13:16 og var raskt på stedet.

– Vi kjørte hit med alle de ressursene vi hadde. I tillegg kom det tankbil fra Verran og Inderøy, Kveldstad.

Brannvesenet har gitt opp å redde fjøset.

– Det er tapt og det kan vi ikke gjøre noe med. Vi må spare på det vannet vi har, vi har tre tankbiler som skal sørge for vannforsyning. Vi kan ikke bruke vann en annen plass nå, da får vi ikke nok, sier Kveldstad.

Klokken 14:21 meldte NRKs reporter på stedet at det fortsatt brant kraftig i fjøset.

Historisk gård

Politiet ankom stedet rett før klokken 14.00

– Vi har fått melding om brann i en tom driftsbygning, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Nord-Trøndelag.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Øvre Rannem gård ble etablert som bruk på 1500-tallet, og har røtter tilbake til jernalderen. Gården har vært eid av tre ordførere.

