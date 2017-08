Natt til tirsdag 25. juli fikk politiet melding om at en mann prøvde å bryte seg inn i rådhuset i Steinkjer.

Det opplyser etterforskningsleder Erik Mørkved på politistasjonen i Steinkjer til NRK.

– Klokken 01.10 fikk vi melding om at en kar stod og hamret på rådhusdøra med en planke. Han lykkes ikke med å få åpnet døra og ruslet deretter til hotellet som ligger like ved, sier Mørkved.

Kom med franske turister

Ifølge meldingen var mannen kraftig beruset. Politiet rykket ut og fant hotellrommet han bodde på.

– Det viste seg å være en svensk/finsk bussjåfør. Han fortalte at han skulle videre igjen tidlig neste morgen, sier Mørkved.

Sjåføren hadde satt av et reisefølge med franske turister før han skal ha forsøkt å ta seg inn i rådhuset. Politiet var bekymret for at bussjåføren skulle sette seg bak rattet igjen tidlig neste morgen, og dro derfor ut og fikk ham til å blåse i en alkotest.

Null utslag

– Klokken 06.00 kom sjåføren gående mot bussen. Han blåste, og alkometeret viste 0,0 i promille, sier Mørkved.

– Enten må han ha Nord-Europas høyeste forbrenning, eller så må meldingen om at han var dritings ha vært kraftig overdrevet, ler etterforskningslederen.

– Det er iallfall ganske utrolig hvis man presterer å være klinke edru fire timer etter at man har vært dritings, sier han.

Mørkved vet ikke hvorfor bussjåføren stod og hamret på rådhusdøra med en planke.

– Det står ingenting om det i loggen. Men det er en merkelig sak, og det var en merkelig oppførsel. At han var edru gjør det jo bare enda mer spesielt, sier Mørkved.

Politiet kommer ikke til å gjøre mer med saken i og med at det ikke oppstod skader på døra.