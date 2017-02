Politiet vet ikke når på fredag han kjørte opp, men førerkortet ble inndratt på E6 ved Rinnleiret i Levanger ved 2-tida natt til lørdag.

– Jeg vet ikke hvilke adjektiver jeg skal bruke om dette her, sier operasjonsleder i politiet, Rune Reinsborg oppgitt.

Han mener den nybakte sjåføren har vist en total mangel på respekt for trafikkregler og trafikksikkerhet.

– Her er alt hivd over bord med en gang. Jeg kan ikke huske å ha vært borti noe slikt tidligere.

Det var på E6 ved kommunegrensa mellom Verdal og Levanger at 22-åringen ble tatt. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Reagerte på råkjøring

Bilen ble stanset fordi politiet reagerte på at den holdt for høy hastighet på en lang rett strekning med 70-sone. Det ble ikke gjennomført fartsmåling, så det er uklart hva farten var.

– Men bilen kjørte åpenbart over fartsgrensa, sier operasjonslederen.

To patruljer samarbeidet for å få stanset bilen. Føreren skal ikke ha stanset umiddelbart da han ble klar over at politiet lå bak, så tjenestemennene oppfattet det som om han prøvde å unndra seg kontroll.

– Jeg vet ikke hva han tenkte, men han stoppet etter kort tid.

To førerkort inndratt

I bilen satt det fire menn, alle fra Verdal. Bileieren satt synlig beruset i passasjersetet. Også han fikk beslaglagt førerkortet og kan vente seg et forelegg fra politiet.

– Han rammes av å låne bilen sin til noen som ikke fyller vilkårene for å kjøre, sier Reinsborg.

Det er tatt blodprøve av den 22 år gamle sjåføren. Hvor lenge førerkortet beslaglegges avhenger av størrelsen på promillen og graden av uaktsomhet.