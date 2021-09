Proffdrøm? I denne sporten har du best sjanse som nordmann

Hvor mange har ikke drømt om å kunne leve av idretten sin? Nå har nettstedet «The Global Odds Index» analysert den statistiske sjansen for å oppnå drømmen.

Basert på hvilket land du kommer fra, har de sett på prosentandelen toppidrettsutøvere i et utvalg idretter.

Riktignok har de denne gangen bare sett på tall for mannlige utøvere. Det slår kanskje ikke positivt ut sett med norske øyne, men i neste utgave er det kvinnene sin tur.

Best sjanse om du vil bli fotballproff

Noen har det som skal til både mentalt og fysisk, andre har det ikke.

Men – andre faktorer som økonomi og klima spiller også inn. Sjansen for å bli god på ski er nok bedre i Norge enn i Brasil. Dessverre er ikke de typiske vinteridrettene «våre» med i denne statistikken.

Men det er fotball – og sett med norske øyne, ser det overraskende positivt ut.

Indeksen viser oss to ulike lister per idrett.

Den første forteller hvor stor andel av toppidrettsutøverne i verdens som kommer fra hvert enkelt land. Eksempel: 1,5 prosent av verdens toppfotballspillere kommer fra Norge. Det vil si at sånn omtrent hver 67. toppfotballspiller er norsk.

ALL GRUNN TIL Å JUBLE: Mange nordmenn i gode ligaer slår heldig ut på både statistikk og landslag. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Og før du synes det blir vanskelig med tall, brøk og prosent: 1,5 prosent er tilnærma lik 1/67 – det er to ulike måter å skrive nøyaktig det samme på. Kanskje synes du dette er en selvfølge, men vi tar det med teskje.

Den andre lista sier noe om hvor stor sjansen er for å nå verdenstoppen i en idrett basert på hvilket land du kommer fra. Nytt eksempel: Er du en gutt født i Norge er sjansen din for å bli toppfotballspiller 1/777. Hver sju hundre og syttisjuende norske gutt får altså drømmen sin oppfylt. Gitt at vedkommende drømte om å bli fotballspiller, da.

Bedre enn Brasil

Skulle du ønska du heller hadde blitt født i Brasil? La oss sammenligne oss med fotballstormakta (som vi riktignok aldri har tapt mot):

Brasil topper den første lista. 5,14 prosent av alle toppfotballspillere har brasiliansk pass, det vil si at hver tjuende toppfotballspiller er brasilianer. Imponerende? Selvfølgelig, men sammenligner vi med folketallet kommer ikke Brasil like godt ut. I Brasil bor det over 200 millioner mennesker, i Norge er folketallet drøyt 5 millioner.

EN AV MANGE: Neymar er en av mange brasilianere i toppfotballen, men sjansen for å bli toppspiller er bedre som nordmann. Foto: Alex Livesey - FIFA / FIFA via Getty Images

Brasil har altså 3,5 ganger så mange toppfotballspillere som Norge, men 40 ganger så mange mennesker. Det vil si at sannsynligheten for å bli toppfotballspiller er mye høyere for en nordmann enn for en brasilianer. I Norge er oddsen altså 1/777, i Brasil er den 1/15713 – bare hver femten tusende brasilianske gutt når toppen.

Her kan du se oddsen for å bli fotballspiller på toppnivå for 94 ulike land. Kilde: The Global Odds Index

Sjansen er aller størst for å lykkes om du er født på Island. Der er oddsen lavest, og dermed sjansen størst, for å lykkes i fotballverden – én av 82 islandske gutter gjør nettopp det.

ISLANDS FOTBALLJUBEL: Islendingene knuser alle i antall toppspillere per innbygger. Foto: Matthias Schrader / AP

Gjør noe riktig

Fagansvarlig for barn og ungdomsfotball i Norges Fotballforbund, Bo Folke Gustavson, mener tallene viser at det gjøres noe riktig i norsk fotball.

– Barnefotball har ikke som utgangspunkt bare å lage toppspillere. For fotballforbundet er målet at spillerne skal bli så glade i idretten at de vil spille masse fotball, både organisert og uorganisert. Det vet vi også er avgjørende for de som skal spille toppfotball

FRAMTIDAS TOPPSPILLERE?: Fotballforbundet ønsker å skape både bredde og topp. Foto: Kai Wigum

Gustavson er ikke overrasket over at Island er den nasjonen som lykkes best i å skape toppspillere.

– Det er ikke mamma/pappa-trenere på Island, men semiprofesjonelle trenere. Det er lettere når spillerne er samlet i noen få klubber.

Slik har de regnet

For å beregne oddsen for å bli en idrettsutøver på toppnivå, sammenligner indeksen antall toppidrettsutøvere i de enkelte idrettene fra hvert land, med antall fødsler i landet i løpet av en periode på 12 år.

I statistikken for lagidrettene er toppidrettsnivået definert som den beste ligaen i de 35 høyest rangerte landene på de internasjonale særforbundene sine lister.

I de individuelle idrettene er det rangeringen til utøverne på de internasjonale særforbundene sine lister som gjelder.

Glem basketball, gå for friidrett

Ishockey og basketball er de andre lagidrettene i statistikken.

En av 1542 norske menn spiller ishockey på nivået som kreves i denne statistikken. Russere, canadiere og finner er blant dem som har større sjanse til å nå et toppnivå rent statistisk.

ZUCCA: Selv om det er få norske spillere i de aller beste ligaene, er Norge som hockeynasjon høyt rangert. Det påvirker tallene. LITEN SJANSE: Ikke bare kurva som henger høyt. Oddsene for å kunne leve av basket som nordmann er skyhøye. Torgeir Bryn er den eneste som har spilt på det aller beste nivået. SJELDEN VARE: Sjansen for å bli den neste Emil Meek er 1 til 332.834. RUUD: Det kan se ut som det går omtrent en generasjon mellom hver gang en norsk tennisspiller markerer seg på ATP-rankingen GOLF: 0,63 prosent av verdens beste mannlige golfspillere kommer fra Norge, men pengene gjør det kanskje verdt å satse? Viktor Hovland hentet 21 millioner kroner for 5. plassen i sesongavslutninga. SYKKEL: Det finnes 1275 profesjonelle sykkelryttere, ifølge Global Sports Index. Odd Christian Eiking er en av dem.

Norske drømmer om NBA-spill ser marerittaktige ut. Ingen, nada, null sjanse, ifølge indeksen. Det er mer enn 30 år siden Torgeir Bryn var den hittil eneste nordmannen i den aller beste ligaen, NBA.

Tennis, MMA (Mixed martial art), golf, friidrett og sykkel er de individuelle idrettene som er målt.

Casper Ruud er en enslig norsk svale i tennis. Statistisk skal det fødes nesten 50.000 norske gutter for hver nye norske tennistopp som dukker opp.

Sjansene er mye større om du satser friidrett. Der når omtrent en halv promille (en av 2068) norske menn toppen. Om du da ikke snevrer det inn til en familie i Sandnes. Da er sjansen 50 prosent.

Her kan du selv se oddsen i de forskjellige idrettene.