Prinsesse Ingrid Alexandra avduket Evalds kunst

Etter en tegnekonkurranse utlyst blant skoleelever i Trøndelag, Oppland og Hedmark, avduket prinsessen torsdag to nye skulpturer i skulpturparken.

Dronning Sonja og kronprinsesse Mette Marit var også til stede under avdukingen.

Den første skulpturen som ble avduket heter «Ansiktsløs mann» og er formgitt av femteklassingen Evald Møller Johanssen fra Lilleby skole i Trondheim. Skulptur nummer to heter «Roggbif» og er formgitt av sjetteklassingene Emilie Forsmo Bratberg og Kaisa Øksdahl fra Slåstad skole i Sør-Odal.

Kong Harald åpnet Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i mai 2016, i anledning kongeparets 25-årsjubileum.

– I mange år hadde vi ønsket oss en park med skulpturer spesielt for barn her i Slottsparken, og endelig ble drømmen til virkelighet, sa kronprinsesse Mette Marit i en tale under torsdagens avduking.

Alle skulpturene som får plass i parken er tegnet av barn, og selve utformingen er en gave fra Sparebankstiftelsen.

Tidligere har skulpturene «Geometrisk rev» og «Kanin i trøbbel» fått sine hjem i parken, og i løpet av de neste årene vil skulpturer som er tegnet av skolebarn i alle landsdeler avdukes.

– Mange barn som besøker Slottsparken har stor glede av disse figurene og bruker dem i leken sin. Det synes vi er veldig hyggelig, sier kronprinsessen.