Presten Steinar vil frelse folk med sykling

– Jeg har et nyttårsforsett. Å sykle Trondheim – Oslo, saktere, skriver sykkelentusiast Steinar Leirvik på Facebookprofilen sin.

Han har nemlig satt seg et større mål for den tiende turen; At flere skal oppleve mestring, samhold og sykkelglede.

– Jeg er ganske nyfrelst når det kommer til sykling, og ser gleden av det sosiale. Jeg tror flere kunne hatt godt av å være med på dette, sier presten til NRK.

En oppnåelig prøve

Egne ambisjoner er flyttet, når Steinar skal sykle Trondheim-Oslo for tiende gang til sommeren. Foto: Privat

I jobben som prest møter han mennesker som opplever store prøvelser hver eneste dag. Dødssyke, pårørende eller sørgende. Han tror sykling kan være en god terapi for mange.

– Noen synes det er godt å ha et konkret mål for en annerledes styrkeprøve, som kanskje er litt mer oppnåelig. Og det er artigere om man kan gjøre det sammen. En av mine venninner mistet mannen sin i fjor, og hun har opplevd syklingen som noe positivt. Det gir mening, sier Leirvik.

Responsen har vært stor etter at han la ut innlegget på Facebook, 15. januar. Han har også fått henvendelser fra et firma som kan bidra med utstyr, for dem som mangler eget. For skal man sykle 540 kilometer, kan det være lurt å ha en brukbar sykkel.

– Alle er velkommen

– Hvilke folk ønsker du å ha med deg?

– Det kan være hvem som helst som vil ha et konkret mål, men man bør jo være i brukbar form, for det er en lang tur. Jeg oppfordrer folk til å bli med i treningsgruppa og kjenne på hva dette er, sier Leirvik.

Styrkeprøven går av stabelen 16. juni, og første trening for det "nye" laget vil holdes i starten av februar. Presten håper mange vil møte opp å bli med i treningsgruppa.

– Alle er velkommen, også de som ikke bor i Trondheim, sier Leirvik.