Katten Adonis ble funnet med 31 hagl i kroppen

Tina Strandheim og Nina Lien Birkeland skjønte at noe var alvorlig galt med katten Adonis.

De driver den ideelle organisasjonen Potespor i hjertet, som tar til seg katter som på et eller annet vis er sviktet av mennesker.

Adonis ble tatt hånd om av organisasjonen etter at en kvinne fra Osen i Trøndelag tok kontakt med dem. Beskjeden de to fikk var at katten ikke lenger hadde eiere – at eierne hadde flyttet fra ham for flere år siden.

Den grå hannkatten hadde flere synlige skader, både i et øye og på ryggen. Potespor i hjertet fikk en ledig plass, som gikk til Adonis.

SKAL HA BLITT FORLATT: Ifølge Potespor i hjertet ble Adonis forlatt av eierne sine. Nå håper organisasjonen at politiet klarer å finne ut hvem som har skutt katten. Foto: Nina Lien Birkeland

Mandag tok de ham med til veterinær, hvor han blant annet fikk røntgen.

Bildene sjokkerte både veterinæren og de to. Under pels og hud har Adonis 31 hagl. 20 av dem i kraniet.

– Brukt som målskive

– Først ble vi skikkelig forbannet. Hvem skal vi ansvarliggjøre for dette? Samtidig blir vi så triste. Vi skjønner hvor vondt han har hatt det, sier Strandheim.

Hvor mange ganger Adonis er skutt er vanskelig å vite. Kanskje én gang, kanskje flere. Men han har 31 hagl i kroppen.

Siden Potespor i hjertet ble startet i 2015, har hun og Lien Birkeland blitt kjent med hundrevis av katter i nød.

– Det er mye forferdelig. Men vi forventer aldri å få inn katter som er brukt som målskive. Det er lett å miste trua på folk når vi ser at slikt faktisk skjer, sier Strandheim.

SKUTT FOR FLERE ÅR SIDEN: Strandheim og Lien Birkeland mistenker at katten ble skutt for over fem år siden. Foto: Røntgenbilde

Hvorfor noen har skutt Adonis, er umulig å svare på for henne. Men hun har en teori.

– Noen mener det er greit å skyte løskatter. «Der er enda en løskatt, den skyter vi», sier Strandheim.

Potespor i hjertet anmeldte saken til politiet onsdag denne uka. NRK har lest anmeldelsen.

Strandheim tør ikke ha for store forhåpninger til at politiet klarer å løse saken, men hun har et ønske:

– Forhåpentligvis vil personen som har skutt Adonis lese saken – og aldri skade katter igjen.

– Syk form for underholdning

Dyrevernalliansen er ikke overrasket over historien til Adonis. Kommunikasjonsrådgiver i organisasjonen, Kaja Efskind, forteller at katter som er skutt med hagle og luftgevær er noe de ser med jevne mellomrom.

– De som utfører slike handlinger må være blottet for empati. Noen gjør det kanskje som en syk form for underholdning, eller for at de misliker dyr. Andre kan ha psykiske problemer. Det er uansett sånn at de som gjør sånt trenger oppfølging.

Hun håper politiet vil prioritere saken.

– Vedkommende kan jo finne på å gjøre det igjen. Derfor er det viktig å etterforske slike saker.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med dyrepolitiet i Trøndelag politidistrikt, uten å lykkes.

Maksimumsstraffen for brudd på dyrevelferdsloven er inntil tre års fengsel. Så langt har ingen i Norge blitt dømt til lovens strengeste straff.

Får nytt hjem

Adonis er nå trygt plassert i fosterhjem hos Lien Birkeland i Trondheim, inntil videre. Der har han fått et eget rom å boltre seg på.

ADONIS ❤️ OPPDATERING Godgutten Adonis begynner å forstå at vi ønsker å hjelpe, og er ikke fullt så redd oss lengre når... Publisert av Potespor i Hjertet Tirsdag 19. mai 2020

– Han har funnet seg godt til rette på rommet sitt, der han er aktiv, klatrer og nyter utsikten fra vinduet. I dag har han spist fra hånden til Nina. Det bekrefter at han har hatt en eier før, sier Strandheim.

De mistenker at katten er blitt døv etter å ha blitt skutt. Men med riktig behandling, er han i alle fall smertefri i dag, ifølge dem.

SJOKKERT: Tina Strandheim og Nina Lien Birkeland fra Potespor i hjertet ble sjokkert da de skjønte hva som hadde skjedd med katten Adonis. Foto: Privat

Potespor i hjertet jobber alltid med at kattene skal få et nytt og permanent hjem etter at de har fått behandlingen de trenger ved hjelp av dem.

Noen har allerede latt seg sjarmere av Adonis, forteller Strandheim:

– Det er veldig godt å tenke på at det er noen vil sørge for at han lever godt i sine siste leveår.