Tirsdag ble KrF og regjeringspartiene enige om statsbudsjettet, hvor KrF fikk gjennomslag for å fjerne momsfritaket på netthandel i utlandet på 350 kroner. Dette skal gjelde fra 1. januar i 2020.

I dag slipper folk i Norge å betale moms på pakker fra utlandet, så lenge den samlede verdien er under 350 kroner. Når dette fritaket fjernes, kan det bli opp til Posten å kreve inn merverdiavgiften på absolutt alle pakker fra utlandet.

Erfaringer fra Sverige viser at dette kan bli kaotisk, advarer Posten.

– I Sverige oppsto det et berg av småpakker som ingen hentet, og den situasjonen ønsker vi ikke å komme i, sier pressesjef i Posten, John Eckhoff.

400.000 uhentede pakker

Svenskene fjernet momsfritaket fra 1. mars i år, og i april meldte SVT om 400.000 pakker som postmottakere nektet å hente ut.

Svenske Postnord ble dermed tvunget til å returnere pakkene til avsenderlandene.

– Det er klart at hvis du har bestilt noe til under hundrelappen, og vi tar et tollgebyr på 158 kroner, så er du ikke interessert i å hente den pakken, sier Eckhoff.

Rundt 30 millioner småpakker leveres til norske postkasser, og halvparten av disse kommer fra utlandet.

350-kronersgrensen for momsfri netthandel Ekspandér faktaboks Innført av Høyre, FrP, Venstre og KrF i 2014, da grensen ble økt fra 200 kroner.

Man må betale moms og toll på pakker fra utlandet som overstiger grensen.

I tillegg må man betale et gebyr til Posten, som har oppgaven med å deklarere utenlandske pakker.

Noen varer er untatt moms, som for eksempel bøker, varer til vitenskapelig bruk, eller frimerker, sedler og mynter som er samleobjekter.

12 millioner pakker fra Kina

Bare fra Kina vil det komme 12 millioner pakker i løpet av 2018, ifølge Posten. Nesten alle disse har en oppgitt verdi på under 100 kroner, og vil bli berørt når momsfritaket oppheves fra 1. januar 2020.

Dersom alle utenlandske pakker må fortolles fra første krone, frykter Eckhoff at de får et skred av ekstraarbeid.

– Den tollbehandlingen vi gjennomfører i dag er relativt manuell, som krever ganske store ressurser i Posten. Hvem skal betale for å returnere pakkene, og hvordan skal man løse det rent praktisk når det ligger flere hundre tusen pakker som ingen vil ha?

Vil vente til 2021

Eckhoff understreker at de ikke har noen formening om selve grensen, og at det fortsatt er tid fram mot 2020 til å finne en annen måte å kreve inn tollen.

Men han ønsker å vente til 2021, på grunn av EU.

– EU jobber med en løsning, og det er denne vi helst burde ventet på. De vil få alle aktørene til å legge avgiftene inn i nettbutikken sin, slik at det er nettbutikkene som får ansvaret for å ta inn avgiftene for det enkelte land.

Høyre er ikke bekymret

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim, forventer at en norsk løsning vil være på plass i 2020, slik at postkaoset unngås.

– Vi har tid til å få på plass en ordning hvor varene fortolles i nettbutikken, slik at vi unngår opphoping av pakker hos Posten.

Eckhoff i Posten er skeptisk til at «lille Norge» vil klare å tvinge utenlandske nett-giganter med på en slik ordning, men Asheim peker på at Sverige og Finland allerede har slike systemer i dag.

Asheim utelukker ikke at det blir aktuelt å ta i bruk EUs system fra 2021, men mener likevel ikke det er borkastet å utvikle en egen ordning, selv om den kanskje bare brukes i ett år.

– Norsk handelsnæring sier dette er et viktig tiltak, de må kunne konkurrere på like vilkår som utenlandske nettbutikker, sier Asheim.

Forbrukerrådet: Urealistisk fra KrF

Det var KrF som gikk gjennomslag for å fjerne grensen, og budsjetterte med at dette ville gi staten 750 millioner i økte inntekter årlig.

Forbrukerrådet reager på dette tallet.

– Dette er urealistisk. En rapport fra Oslo Economics viser at det er mer kostnader enn inntekter forbundet med å fjerne grensen, i hvert fall det første året, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Usikker på om handelen flyttes

Høyres finanspolitiske talsmann er også forsiktig med å anslå hvor mye penger som havner i statskassa som en følge av at 350-kronersgrensen forsvinner.

– Anslaget varierer fra 500 millioner til én milliard, men regjeringen skal bruke tid på å finne det riktige tallet, sier Asheim.

Jensen i Forbrukerrådet tror ikke handelen på utenlandske nettbutikker vil flytte seg over til norske nettbutikker.

– En del av disse varene er ikke tilgjengelige i norske nettbutikker, så der vil det rett og slett skje et opphør i forbruket, sier Jensen.