Politimester – Vi burde vært der på 10 minutter

I dag har mange reagert på saken fra Namsos hvor politiet brukte 40 minutter på å rykke 500 meter fra byens politistasjon da en kvinne fryktet for livet.

Flere naboer ringte 112, og de opplevde at det tok veldig lang tid før politiet kom til stedet. Lensmannen i Namsos forklarte dette med at det var mange oppdrag for politiet denne dagen i et politidistrikt som dekker 17.000 kvadratkilometer.

Bedre med ny felles operasjonssentral

Politimester i Trøndelag Nils Kristian Moe har i dag undersøkt saken:

– I Namsos bør vi klare dette på inntil 10 minutter, og i forhold til operasjonssentralen og mottak av meldinger så får vi opp en ny operasjonssentral for hele Trøndelag den 27. september. Den er betydelig sterkere enn de to sentralene vi har i dag, og vi klarer å ta imot meldinger og holde orden på innrapporterte hendelser på en bedre måte.

Mange alvorlige hendelser og patrulje som kolliderte

Den 25. juli var det fire politipatruljer på jobb i Namdalen.

– Vi fikk inn ei melding om alvorlig trafikkulykke i Namskogan mellom to trailere og med personskade. Vi sender ei patrulje fra Grong, og ei patrulje fra Namsos for å bistå. På veien til Namsskogan så kolliderer faktisk den patruljen ifra Namsos så bilen ikke er kjørbar, og det ble et nytt ganske alvorlig trafikkuhell. Da må vi sende en patrulje fra Lierne for å ta vare på åstedet og gjøre de nødvendige undersøkelsene, og i tillegg til dette oppstår det en brann i Ytre Namdal der politiet også må rykke ut, fortelle Moe.

En av politipatruljene i Namdalen kolliderte den 25. juli. Foto: Jørgen Pettersen

Mener politiet er godt til stede i Namdalen

– 17.000 kvadratkilometer, viser ikke dette det er for lite bemanning i et svært distrikt?

– Hvordan skal vi bruke ressursene? Her er det snakk om prioriteringer og hvordan skal vi velge. Jeg tror det er sånn omtrent den bemanninga vi kan forvente å få i Namdalen innenfor de rammene vi har i dag. Nå er vi midt i politireformen, vi holder på å omstille politidistriktet og sakte, men sikkert klarer vi å få til litt mer politiressurs i forhold til å gi tjeneste til innbyggerne våre.

– Var denne situasjonen ekstraordinær?

– At det er så mange sammenfallende store hendelser i Namdalen, det er sjeldent, det er helt unikt.