Torkil Tyvold forlot leiligheten sin i Ipanema i Rio de Janeiro sent fredag ettermiddag for en uke siden. Overvåkningsbilder fra området er det siste livstegnet fra mannen, som bor i millionbyen i Brasil fordi han er ansatt i Norsk Hydro der nede.

Torkil Tyvold (59) har jobbet i Hydro siden 1980-tallet, og har hatt flere arbeidsopphold i Brasil. Foto: Øyvind Breivik

Den 59 år gamle nordmannen bodde noen hundre meter fra den berømte Ipanema-stranda sør i Rio. Politiet i Brasil mener denne stranden er sterkt knyttet til forsvinningen.

Politikilden, som ønsker å være anonym, sier til NRK at hovedteorien er at Tyvold er blitt tatt av bølgene da han badet.

Skal ha vært ikledd strandklær

Ifølge politiet, tyder overvåkningsbildene på at Tyvold skulle til stranda. Det var sterk vind og høye bølger fredag ettermiddag og kveld.

– Han skulle reise til Norge den dagen han ble borte, og på et opptak fra et overvåkningskamera i boligblokka hans ser vi ham gå ut av bygningen iført strandklær. Dette er det siste sporet etter Tyvold, og vi antar at han var på vei ned på Ipanema-stranda, som ligger like i nærheten av boligen.

Politikilden sier videre at de ikke har fått krav om løsepenger eller andre signaler som tyder på at Tyvold er utsatt for noe kriminelt.

Etter hva NRK forstår, skal politiet foreløpig ikke ha gjort søk i sjøen utenfor Ipanema-stranden.

Vi jobber intenst med saken, men per nå mener vi tilstedeværelse av politiet der nede og arbeidsgiver er dekkende i Brasil. Morten Reppe, politiinspektør

Hydro vil ikke kommentere hovedteorien

– Vi er i tett dialog med politiet, og vet at de jobber med flere ulike hypoteser om hva som kan ha skjedd.

Det skriver informasjonssjef i Norsk Hydro, Øyvind Breivik, i en SMS til NRK.

– Vårt fokus er å gjøre det vi kan for å støtte dem i arbeidet, og å prøve å ivareta familien som nå går gjennom en tøff tid, fortsetter han.

På spørsmål om familien og Hydro har fått samme informasjon som politikilden har gitt til NRK, svarer Breivik følgende:

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på etterforskningen, det er det politiet som uttaler seg om.

– Norsk politi har en bredere tilnærming

Norsk politi samarbeider tett med brasiliansk politi via Interpol. Oslo politidistrikt styrer etterforskningen fra Norge, fordi Tyvold var bosatt i hovedstaden.

Ifølge politiinspektør Morten Reppe, har norsk politi en bredere tilnærming til etterforskningen enn politiet i Brasil.

– Brasiliansk politi leder etterforskningen. Norsk politi undersøker fortsatt noe bredere, vi jobber ut fra flere hypoteser. Disse spenner fra det ene til det andre ytterpunktet. Vi har mange muligheter åpne. Jeg vil ikke gå i detalj på teoriene av hensyn til etterforskningen, som ennå er i en tidlig fase, sier Reppe.

Vi vet jo utmerket godt at vi bor i en by med mye kriminalitet, men at en norsk borger forsvinner er en ny og uvant erfaring. Sjur Askjer, sjømannsprest.

– Vi jobber intenst med saken. Per nå mener vi tilstedeværelse av lokalt politi der nede og arbeidsgiver er dekkende i Brasil. Vi har stor tillit til at det jobbes godt også av brasiliansk politi, sier Reppe.

Oppgaven til norsk politi er blant annet å innhente informasjon som kan knytte Tyvold til bestemte steder.

– Det kan blant annet innebære møter med arbeidsgiveren hans og innhenting av eventuelle overvåkningsbilder. Forhåpentligvis vil vi snart kunne utelukke noen av teoriene, sier Reppe.

– Det eneste vi kan gjøre er å trøste

– Forsvinningen har gått sterkt inn på oss nordmenn her i Rio, sier sjømannsprest Sjur Askjer. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Sjømannskirken i Rio er sterkt engasjert i forsvinningssaken, og har blant annet etterlyst Tyvold på sosiale medier. De bidrar også med å dele ut flyveblader med bilde av 59-åringen.

– Torkils forsvinning har gjort et sterkt inntrykk på de mange hundre norske som bor her i Rio. Vi vet jo utmerket godt at vi bor i en by med mye kriminalitet, men at en norsk borger forsvinner er en ny og uvant erfaring, sier sjømannsprest Sjur Askjer til NRK.

Søndag er det gudstjeneste hos Sjømannskirken, og hvis situasjonen er uendret til helgen vil de ha åpen kirke.

– Mennesker kan kommer og tenne lys og være sammen i en veldig tung tid, sier Askjer.

– Det eneste vi kan gjøre er å trøste dem som ber om vår støtte i denne vanskelige situasjonen.