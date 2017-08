– Det er klart at når du prøver å dimensjonere politiet ut ifra innbyggere og ikke areal, altså avstander, så får du denne type situasjoner. Politiet bruker sjøl begrunnelsen på at de har 17.000 kvadratkilometer å dekke som et argument for at dem ikke kunne komme til stedet, og det er helt uholdbart, sier Marit Arnstad som er stortingskandidat fra Nord-Trøndelag og parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Flere oppdrag samme dag

Det var 25. juli i år naboer i Namsos ble vitne til at en livredd kvinne kjempet for å komme seg bort fra samboeren. Dette skjedde bare 500 meter fra politistasjonen. Flere naboer ringte 112, men først etter 40 minutter kom politiet.

Lensmannen i Namsos forklarer dette med at det var mange oppdrag for politiet denne dagen i et politidistrikt som dekker 17.000 kvadratkilometer.

Ikke godt nok

Hadia Tajik er leder for justiskomiteen på Stortinget og nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Hadia Tajik er leder i justiskomiteen på Stortinget og nestleder for Arbeiderpartiet. Hun mener også at dette ikke er godt nok:

– Folk må kunne forvente at folk kommer når man trenger de. Det er også et spørsmål om beredskap, politiet skal prioritere saker som gjelder vold i nære relasjoner, overgrep liv og helse. Da er det viktig at vi også politisk sørger for at det er politi tilgjengelig der folk bor. Det er mange politidistrikt som forteller det er en pressa ressurssituasjon. Og da må vi sørge at de har økonomi som er god nok til at det er politifolk der folk bor, sier Tajik.

Hun forventer at politiet evaluerer saken og tar lærdom av det.

Frykter for tillliten til politiet

Anders Bjørsen Werp, justispolitisk talsmann for Høyre, er redd politiet kan miste tilliten etter slike hendelser. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Anders Bjørsen Werp, som er justispolitisk talsmann for Høyre, mener politiet i dag ikke er organsiert på en effektiv nok måte.

– Det er alt for lang tid. Dette bekrefter hvorfor nærpolitireformen er nødvendig, fordi vi trenger flere patruljer som kan gi mer trygghet døgnet rundt.

Han understreker at når man ringer 112 skal man få raskt svar.

– Dessverre tror jeg folk mister tillit til politiet på grunn av slike hendelser. Vi gir politiet flere årsverk for å skape sterkere trygghet hos folket, og vi vil gi enda flere, sier Werp.

For store områder

Marit Arnstad mener politiet er for spredd over for store områder:

– Jeg mener det bør være flere lokale tjenestesteder, der man har patruljer nær ulike kommuner og som gjør at du kan dekke større områder bedre enn du gjør i dag.

– Hva mener du er god nok responstid på en slik sak?

– For det første mener jeg responstiden må gjelde alle innbyggere og ikke 80 prosent av tilfellene sånn som i dag. Så mener jeg også at responstiden på denne hendelsen her i Namsos by ikke bør være mer enn 10–15 minutter.

Mannen er nå varetektsfengslet i sju uker

Kvinnens samboer, en mann i 30-årene, er nå sikta for å nekte samboeren å forlate sitt eget hjem. Han er også sikta for vold og trusler mot henne. Han ble mandag varetektsfengsla i sju nye uker.

Mannens forsvarer, Siw Bleivassli sier han er uenig i siktelsen og at han faktisk har prøvd å hjelpe kvinnen som han mener er psykisk syk.