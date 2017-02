Politiets datasystem er friskmeldt

Politiets datasystem der alle dokumenter og opplysninger i alle straffesaker lagres, var nede 65 ganger mellom oktober og nyttår.

Etter mange måneder med arbeid for å prøve å løse problemene, diagnostisering, omprioritering av ressurser, ekstra arbeid og innhenting av ekstern spisskompetanse er systemet tilbake på beina igjen.

Prosessen har kostet 4 636 632 kroner. Det skriver Politiforum.

Fikk store konsekvenser

BL-krisen rammet etterforskere og jurister hardt. De fikk ikke utført arbeidet sitt, og det finnes ingen backup-løsning.

Avdelingsleder på straffekontoret i Trondheim, Magne Kjerkreit, har litt mye med politiets datasystem, men er fornøyd med at det nå er stabilt. Foto: Privat

Avdelingsleder på straffekontoret i Trondheim, Magne Kjerkreit, bruker systemet hver dag. Han forteller at perioden med et sviktende datasystem har vært utfordrende.

– I en periode hadde vi jo full stans og det fikk jo konsekvenser. Utover det har systemet hengt og gått veldig tregt. Det er jo et gammelt system som det jobbes med å oppgradere, sier han til NRK.

– Hva tenker du om prisen?

– Jeg tenker at det er et svært viktig system, og jeg er veldig glad for at det er oppe og går igjen nå.

Kan oppstå nye feilsituasjoner

I slutten av januar sa IKT-direktør i Politidirektoratet, Cato Rindal, at systemet ville friskmeldes hvis det holdt seg stabilt fram til begynnelsen av februar. Derfor er BL nå offisielt friskmeldt av Politiets IKT-tjenester.

– Nå vet vi at den siste feilrettingen har hatt den effekten vi ønsket. Derfor kan vi endelig friskmelde BL. Det betyr selvsagt ikke at det ikke kan oppstå nye feilsituasjoner slik det kan med alle systemer, men feilene fra i høst er historie, skriver direktør Erik Hasle i PIT, via kommunikasjonsenheten.

BL-systemet ble for første gang lansert i politiet i 1996. Brukergrensesnittet og funksjonaliteten er stort sett den samme i dag som da det ble lansert.

Alle anmeldelser som gjøres av politipatruljer eller som mottas fra innbyggere, avhør som blir gjort, vitneobservasjoner og annen dokumentasjon registreres i og administreres fra BL-systemet.