Politiet: – Tyvene er farlige og kan være bevæpnet

To personer, som er fanget på et overvåkningskamera, skal ha stjålet en bil natt til torsdag. Samtidig mistenkes de to mennene for å stå bak flere hytteinnbrudd i Oppdal i Sør-Trøndelag.

På Twitter går politiet torsdag kveld ut og advarer mot det som kan være bevæpnede gjerningspersoner. De ønsker tips om tyveriene, men ønsker at publikum er forsiktige.

Omfattende etterforskning

Solfrid Lægdheim, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt. Foto: Politiet

– Vi har gjennom etterforskningen gjort funn som gjør at vi ikke utelukker at gjerningspersonene kan være bevæpnet. Derfor går vi ut med advarsler til publikum om at man bør være forsiktig, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt til OPP.

Til NRK torsdag kveld sier Lægdheim at de foreløpig ikke har fått inn tips i saken, og at det kan dreie seg om innbrudd i syv ulike hytter.

– Det kan også være snakk om flere. Per nå har vi ikke oversikt over hva som er stjålet. Vi vil fortsette med de tekniske undersøkelsene også i morgen, sier hun.

Populært hytteområde

En av bilene til Bård Vassli ble krasjet inn i av tyvene. Den fikk store skader. Foto: Overvåkningskamera

Oppdal er et kjent og populært hytteområde for folk fra hele landet. Innbruddene skal ha skjedd i private hytter i Hornlia. Politiet har ikke full oversikt over hva som er stjålet i hyttene, men tekniske undersøkelser blir utført på åstedene.

Det var rundt midnatt at tyveriet av bilen skjedde. Bård Vassli fra Oppdal har nemlig videobilder fra området utenfor garasjen der bilen ble stjålet. På videoen, kan man ifølge Vassli, se to personer som i et kvarter prøver å få start på de to arbeidsbilene som sto parkert utenfor garasjen.

– I det de drar av gårde, kjører de inn i en scooter før de krasjer inn i den andre arbeidsbilen min, som får knust hele døra, sier Vassli til avisa.

– Vi har grunn til å tro at biltyveriet kan ha en sammenheng med innbruddene. Bilen ble stjålet i nærheten av hytteområdet, sier operasjonslederen til NRK.