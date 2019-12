Politiet: – Denne gjenstanden inneholdt sprengstoff

Politiet i Trøndelag friga mandag bildet av gjenstanden som ble oppdaget under en ransakelse av en kommunal bolig i Steinkjer lørdag kveld. Ifølge politiet var dette en bombe, som kun manglet fenghette til å antenne det eksplosive innholdet i bomba.

– Gjenstanden inneholdt sprengstoff. Den kunne ha gjort skade ved feil håndtering, sier politistasjonssjef i Steinkjer Snorre Haugdahl til NRK.

Den bombeliknende gjenstanden ble destruert ved sprengning i et steinbrudd i Steinkjer ved 1530-tida søndag. Det var en sprengning som hørtes godt over store deler av byen.

Før det hadde politiet sikret seg prøver av sprengstoffet. Disse prøvene blir sendt til analyse av sprengstoffeksperter.

– Forsvaret undersøker nå hvilket sprengstoff det er snakk om, sier Haugdahl.

Evakuerte naboer

Politiet oppdaget gjenstanden i forbindelse med ransaking av en leilighet i en bygning med åtte leiligheter i Steinkjer ved 22-tida lørdag kveld.

Funnet fikk politiet i Steinkjer til å tilkalle politiets bombegruppe fra Oslo. Før bombegruppa gikk inn i leiligheten søndag evakuerte politiet beboere i to naboleiligheter.

– Ransakinga skjedde hjemme hos den pågrepne etter at han hadde kommet med trusler mot ei kvinne ute på byen, ifølge politiet. Både mannen og kvinnen er i 20-åra.

Den pågrepne skal være godt kjent av politiet fra tidligere. Han skal ikke ha vært villig til å forklare seg om hvor han har fått gjenstanden fra.

Nabo Jørn Dyrkoren er oppgitt over forholdene i den kommunale boligen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kommunal bolig med mye bråk

Bombebeslaget er den siste i en lag rekke hendelser med utspring i den kommunale boligen, hvor det ofte bosettes folk med rusproblemer. Dette har fått naboene til å føle seg utrygge. En av dem, Jørn Dyrkoren er oppgitt over forholdene i den kommunale boligen.

– De siste sju-åtte åra har vi hatt mange dramatiske hendelser her, sier Dyrkoren. Det gjelder både overdoser, brann, branntilløp og slåssing i hagen over narkopenger. En gang slo en fyr seg gjennom døra til en annen nabo med øks slik at de måtte flykte fra hjemmet sitt.