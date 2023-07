Politiet utvider siktelsen for drapssiktet etter dødsfall i Ørland

– Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning. Dette var i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år. Fornærmede døde ikke av forgiftningen den gang fordi hun ble gitt medisinsk behandling ved St. Olavs hospital.

– Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Den siktede ektemannen nekter for å ha drept sin kone.

Flere ubesvarte spørsmål

– Politiet kan informere om at dødsårsaken antas å skyldes forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling. Per nå er det sentrale fokuset i etterforskingen å avklare hvordan avdøde har fått i seg dette stoffet, sier Aftret videre.

Basert på opplysninger som til nå er innhentet i saken, har man ikke funnet noe klart svar på det spørsmålet. Det er også viktig for politiet å få avklart hvordan dette stoffet ble anskaffet.

Politiet ber nå om tips fra personer som kan ha kjennskap til hvordan stoffet er anskaffet og når dette kan ha skjedd.

Politiet forseglet døra til huset hvor kvinnen ble funnet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Blir framstilt for varetekt

Mannen som er siktet for å ha drept sin kone i Ørland kommune den 29. juni, vil torsdag bli fremstilt for forlenget varetektsfengsling i Trøndelag tingrett.

Politiet vil da be om at siktede fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen er fare for bevisforspillelse, skriver de i pressemeldingen.

Det var 30. juni i år at politiet fikk melding om et mistenkelig dødsfall i Ørland i Trøndelag. Ektemannen ble pågrepet og siktet for drap tirsdag 4. juli.