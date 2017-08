Politiet tror det blir vanskelig å finne brannårsaken på Støren

Det var lørdag ettermiddag det begynte å brenne i et rekkehus på Støren. To rekkehus, med til sammen åtte leiligheter, ble totalskadet i brannen, og 16 personer mistet hjemmene sine. Ingen ble skadd.

– Brannen fikk så store konsekvenser at det er viktig for politiet å finne brannårsaken. Ennå er det for tidlig å si om at det ligger noe straffbart bak, men det er sentralt i etterforskninga å finne ut i hvilken tidsperiode det ikke var folk i leiligheten da brannen starta, sier Finn Skårsmoen, lensmann på Oppdal, og også ansvarlig for Midtre Gauldal.

Politiet gjennomførte mandag kveld de første avhørene av vitner og fortsetter med vitneavhør utover tirsdagen.

Konsentrerte seg om å redde nabobebyggelsen

– Vi ble litt stressa og måtte konsentrere oss om å redde nabobebyggelsen, sier fagleder for brann i Midtre Gauldal, Svenn Ola Krognes. Foto: Øivind Haugen / NRK

– Brannen ulma lenge før brannvesenet ble varsla, vi kunne ikke gjøre annet enn å konsentrere oss om å redde nabobebyggelsen. Vi skulle ha ønska at vi rakk å stoppe brannen før, men vi måtte sikre andre hus først. Det stressa oss litt, sier fagleder for brannvesenet i Midtre Gauldal, Svenn Ola Krognes.

– Det kan ikke ha vært folk i leiligheten da brannen starta. Hadde det vært folk der, ville vi fått varsel tidligere, sier Svenn Ola Krogness.