Politiet styrker bemanningen på VG-lista i Trondheim

– Vi har hatt god dialog med arrangør. Vi har styrket bemanningen og vår tilstedeværelse utover det som har vært normalt på tidligere års arrangementer.

Det sier stasjonssjef ved sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt. Flere tusen er ventet til sentrum av Trondheim når VG-lista-konserten starter klokka 18.30.

Der vil det være mer politi enn til vanlig.

Vil sikre bedre

For etter masseskytingen utenfor utestedet London natt til 25. juni, der to mennesker ble drept, tar politiet alle forholdsregler på større arrangement.

– Det er på bakgrunn av den spente situasjonen vi har i kjølvannet av det som skjedde i Oslo, og anbefalinger om at man vurderer alle store arrangement som en mulig trussel.

Nordtvedt ønsker ikke å si hvor mange flere politibetjenter som vil være på jobb onsdag kveld. De vil også være bevæpnet med pistol.

– På bakgrunn av det som skjedde i Oslo, ble det besluttet at uniformerte patruljer skal være bevæpnet med pistol. Forskjellen er at vi har den på oss, ikke nedlåst i bilen. Det har sammenheng med trusselsituasjonen som fortsatt er uavklart.

Stasjonssjef ved sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt. Foto: NRK

Forebyggende effekt

Nordtvedt sier det er ingenting som tilsier at noe alvorlig skal skje, men er opptatt av å formidle at politiet styrker bemanningen, slik at arrangementet foregår på en trygg og god måte.

Det vil alltid være sånn at politi-tilstedeværelse er en barriere for at folk skal gjøre noe uønskede handlinger.

– Man tenker jo at jo mer politi det er til stede, jo flere er barriere og at det vil ha en forebyggende effekt.

Tar sikkerhet på alvor

NRK har prøvd å få en kommentar fra arrangør så langt uten hell. Men på sine egne hjemmesider, skriver de at de er opptatt av sikkerheten rundt arrangementene.

– VG-lista tar sikkerheten på største alvor og vi jobber kontinuerlig med politiet og de andre nødetatene for å lage et trygt og sikkert arrangement for alle.

– VG-lista arbeider målrettet for å ta vare på publikum. Prosessen inkluderer både interne og eksterne risikoanalyser, et kraftig fokus på kontinuerlig forbedring og utbedring, og et tett samarbeid med nødetatene.