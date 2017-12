Sjåføren av traktoren med hengeren ble stoppet av en patrulje i Bjugn i ettermiddag. Da oppdaget politiet flere mangler, foruten den usikrede lasten.

– Hengeren ble begjært avskiltet for tre år siden. Lasteapparatet foran var lastet med en rundball som skjulte lyktene. I tillegg var hengere uten lys, ramser operasjonsleder Ebbe Kimo opp.

– Vi kan ikke ha det sånn. Den usikrede lasten er farlig og får du det over biltaket blir det ikke noe hyggelig, fortsetter Kimo.

Politiet forteller at det usikkert hvor tung last hengeren kan ha. De er likevel tvilende til at den kan lastes med vekten til fem rundballer.

– Det er mulig at hengeren er dimensjonert for fem rundballer på om lag 700 kilo hver, men tvilsomt, sier Kimo.

Saken blir anmeldt, opplyser politiet.

Fikk du med deg denne? Toillbaill med roinnbaill