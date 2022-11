Ber Helsetilsynet vente med avgjørelse om overgrepssiktet kommuneoverlege

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.



I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.



Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten.