Politiet ønsker å utrede muligheten for å sette i gang fødsel

Torsdag skal det avgjøres om mor skal fortsette å sitte i varetekt eller ikke. Ifølge morens fungerende forsvarer, Leif Strøm, har varetektsfengslingen vært en stor påkjennelse for den høygravide mora.

– Det har vært så belastende for mora å sitte varetektsfengslet at hun i en periode har vært innlagt i psykiatrien. Og mye av årsaken til at hun reagerer såpass sterkt, tror jeg, er graviditeten og dels at hun har en historie som politisk flyktning og har vært i andre fengsel under helt andre forhold, sier Strøm til BRK

Det er tre uker til mora har termin, og politiet ønsker nå en utredning av muligheten for å igangsette fødselen.

– Det er på ingen måte politiet sitt forslag at det skal igangsettes en fødsel hos siktede, men vi ønsker jo utredning av medisinsk fagpersonell om hvorvidt det kan være en nødvendig av hensyn til det ufødte barnets sikkerhet, sier politiadvokat, Amund Sand.

– Uaktuelt

Fungerende forsvarsadvokat for den voldssikta mora, Leif Strøm. Foto: Morten Andersen / NRK

Ifølge forsvarsadvokaten er dette en uaktuell framgangsmåte.

– Det var snakk om at man med hensyn til barnets sikkerhet ville igangsette fødselen uten hennes tillatelse. Det er for meg helt ukjent at man har anledning til, så jeg har etterlyst lovhjemmel for det forslaget. Det synes jeg ikke vi har fått, sier Strøm.

Han forteller at mora har reagert veldig sterkt på forslaget og opplever det som svært dramatisk.

– Hvis det var noen fare for fosterets sikkerhet så kunne hun ha skadet seg selv for lenge siden. Det har hun jo aldri gjort noen forsøk på, så dette mener jeg er en overdrivelse fra påtalemyndighetens side.

Mora vil ifølge forsvareren fortsatt være innlagt i psykiatrien.

Utfordrende

Politiadvokat, Amund Sand. Foto: Morten Andersen / NRK

Politiadvokaten ønsker ikke å gå i detalj på hvorfor politiet ønsker en utredning.

– Det er siktedes egne uttalelser og hennes eget forhold som er bakgrunn for det, forklarer Sand.

Politiet etterforsker fortsatt saken og påpeker at det er mye som gjenstår i etterforskningen.

– Dette er en kompleks sak som krever mye etterforskning. Det er mange elementer som det skal bringes klarhet i, og sånn sett er det en sak som krever en god del undersøkelser.

Familien har også tre andre barn. To av dem har blitt avhørt av politiet. Alle tre er under midlertidig omsorg av barnevernstjenesten.

– Man kan på et generelt grunnlag si at det alltid er utfordrende når man etterforsker en forbrytelse som kan ha funnet sted i et hjem. Vi har rutiner og metoder for å avhøre barn, så det er ikke spesielt for denne saken, forklarer Sand.

Kjennelsen fra dagens fengslingsmøte er fortsatt ikke kjent.

Nekter straffskyld

Natt til mandag 26. juni ble ei tre år gammel jente lagt inn på St. Olavs Hospital i Trondheim med kritiske og livstruende hodeskader. Onsdag 28. juni ble det kjent at jenta døde.

Både moren og stefaren er siktet i saken. Begge to mener at skadene oppstod da jenta falt ned fra senga, og stiller seg uforstående til siktelsen.