Politiet måtte avbryte studentfest i Trondheim

– Det var musikk og bråk fra en leilighet. Politiet drar til stedet og møter over 20 personer i en leilighet.

Det sier operasjonsleder i Trøndelag, Svein Aakervik til NRK.

Politiet ankom leiligheten litt over klokka 01.00 natt til fredag, der en stor studentfest ble holdt.

– Med tanke på smittevern, var ikke det tatt hensyn til.

Det var Adressa.no som omtalte saken først.

Dropp festen

Torsdag ba statsminister Erna Solberg om at folk bør holde seg hjemme.

Likevel, var det ikke alle som klarte det. Politiet ber folk om å forholde seg til smittevernreglene.

– Vi henstiller om at alle følger rådene fra myndighetene. Vi må unngå store ansamlinger av folk, sier Aakervik.

Han påpeker også at det generelt er vanskeligere å holde smittevernreglene når man er beruset.

– Det har en tendens til at man slakker av på reglene man vanligvis følger. Så vi oppfordrer til å ikke ha slike fester nå.

Festen ble avbrutt av politiet uten store protester.

– Det ble gitt et pålegg om at festen skulle avsluttes og at det skulle bli stille, sier Aakervik.

Fredag er det meldt om 14 nye smittetilfeller i Trondheim.

VANSKELIG MED PRIVATE FESTER: Kommuneoverlege Tove Røsstad er ikke overrasket over smitte på private fester. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Arranger trygge studentfester

Leder av studenttinget ved NTNU, Åste Solheim Hagerup, mener man må forvente at også studenter kan bli smittet.

Likevel, ber hun studenter som ønsker å sosialisere seg, om å arrangere trygge fester.

– Vi råder alle våre medstudenter til å gjennomføre trygge, sosiale arrangement.

Hun har stor forståelse at stundenter ønsker å sosiale seg og mener også at man bør få lov til det. Men hun mener de må forholde seg til smittevernreglene som alle andre.

– Studentene skal være like mye med på denne dugnaden som alle andre og i tiden framover betyr det at slike typer fester ikke kan skje, sier Hagerup.

Stenger Studentersamfundet

Tidligere er det også kjent at seks NTNU-studenter fikk påvist koronaviruset etter en privatfest.

– Utbruddet er en illustrasjon på at det er vanskelig å unngå smitte når man er på en privat fest, sa kommuneoverlege Tove Røsstad til Adresseavisen.

Torsdag ble det også kjent at det Studentersamfundet i Trondheim stenges.

– Vi opplever at det har vært en stor belastning for våre frivillige å bli utsatt for smitterisiko ved å være på jobb, sier leder Karen Mjør til NRK.

Samfundet er et populært samlingssted for byens studenter, men Mjør mener det nå er riktig å stenge.

– Det er i tråd med de nye reguleringene at vi nå stenger, og oppfordrer folk til å holde seg hjemme.