Ved 3-tiden natt til søndag 10. desember er en beruset 20-åring i ferd med å avslutte kvelden ute i Bergstaden. Ute er det -15 grader. Det er mye folk, for det store julemarkedet har samlet mange tilreisende.

– Det siste jeg husker er at jeg henter jakken min for å dra hjem. Selve hendelsen husker jeg ingenting av, sikkert på grunn av sparket og fordi at jeg var full, sier 20-åringen til NRK. Han ønsker å være anonym.

En video viser at han havner i et slagsmål med flere involverte ved Nilsenhjørnet. Klokka skal være rundt 3:30. Han blir først kastet bakover slik at han treffer den islagte gata. Deretter blir han sparket i ansiktet.

Det var NEA Radio som første omtalte videoen.

Jakter ukjent gjerningsmann

Saken etterforskes ved det lokale lensmannskontoret.

Øyvind Unsgård i politiet. Foto: Per Magne Moan/Nea Radio

– En hendelse av dette kaliberet, har vi nok ikke hatt tidligere. Vi har hatt slagsmål, men dette er noe av det grovere vi har opplevd. Det er uvanlig til å være Røros, sier etterforskningsleder, Øystein Unsgård.

Unsgård tror videoen blir avgjørende for å finne ut hva som faktisk skjedde denne kvelden.

– Det er veldig, veldig brutalt. Skadeomfanget kan bli enormt når man sparker på den måten, så her er det bare marginer som gjør at det ikke går verre.

Siden 20-åringen har svært begrenset hukommelse om hendelsen vet politiet lite om motivet.

– Vi vet litt for lite om hva som faktisk har skjedd. Fornærmede husker lite av selve episoden, fordi han fikk seg en skikkelig kakk. Så vi er litt avventende med grunnen bak det som skjedde, sier etterforskningslederen.

Politiet har en hypotese rundt hendelsesforløpet og etterforsker seg fram til hva som styrker og svekker denne teorien. De tror ikke gjerningsmannen er fra Røros.

– Hvis vi legger videoen sammen med noen vitneavhør, kan den bli veldig verdifull for oss, sier Unsgård.

Inspirert av sosiale medier

– Kriminalitetstrender kommer og går, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. Foto: Ketil Kern

Samfunnet opplever flere voldshendelser nå enn hva som har vært tilfellet i noen år, sier voldsforsker og professor emeritus ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk. Hun sammenligner dagens voldsnivå med tilstandene i norske byer og tettsteder på 1990-tallet.

– Det er ikke bare et norsk trekk, men det er et internasjonalt trekk, sier Bjørnebekk.

Hun mener kriminalitetstrender utvikler seg raskere enn tidligere på grunn av sosiale medier.

– Man blir fascinert, og inspirert, og så gjør man det samme, sier voldsforskeren.

Våknet på Tynset sykehus

20-åringen våkner på sykehuset i nabofylket med en hjernerystelse.

– Hvem er det som gjør sånt? Det kunne gått mye verre, så jeg føler jeg er heldig.

I videoen ser det ut som han skubber bort i mannen som senere sparker han i ansiktet.

– Mannen tar tak i en annen person, så jeg skulle sikkert avbryte det, sier 20-åringen. Han er nå tilbake i jobb.

Enkeltstående hendelse

Kommunalsjef for oppvekst i Røros kommune, Marit Trollerud Jansen, sier voldsepisoden virker å være en enkeltstående hendelse. Hun hadde ikke hørt om saken før media viste filmen.

– Røros har ikke noe belastet ungdomsmiljø, sier kommunalsjefen for oppvekst.

Alle som kan ha opplysninger om hendelsen bes kontakte Røros lensmannskontor på telefon 47979724.