Under ei ransaking tirsdag kveld kom politiet over en bombelignende gjenstand i en bolig i Heimdalsområdet i Trondheim.

Boligen ble ransaket i forbindelse med en annen straffesak.

Torsdag morgen opplyser politiet til NRK at det dreier seg om en fyrverkeriboks, som er lovlig å selge. Kriminalteknikere har undersøkt gjenstanden og hvor mye sprengkraft som er i den.

Ei lunte som stakk ut

– Vi ønsker å presisere at gjenstandene det var snakk om, var rørformet fyrverkeri som var tapet slik at det ikke var mulig å se hva som var på innsiden, forklarer politiadvokat Anne Haave.

Videre forteller hun at det var en lunte som stakk ut fra pakkene. Og at det var knyttet usikkerhet til hva dette var.

– Derfor ble i går bombegruppa bedt om å undersøke gjenstandene.

Dette viste seg å være fyrverkeri som selges i Norge, med det skadepotensiale som fyrverkeri har.

UTLØSTE ALARM: Politiet tilkalte bombegruppen da de kom over den bombelignende gjenstanden på en privatadresse i Trondheim. Foto: Bjørn Alexander / NRK

Hadde vakthold om natta

Det var tirsdag kveld de to bombelignende gjenstandene ble funnet. Natt til onsdag var det vakthold ved leiligheten. Bombegruppa ankom Trondheim formiddagen etter.

Ved 14-tiden onsdag ble det bekreftet at de to gjenstandene var små hjemmelagde bomber.

Bombegruppa fortsatte ransakinga av etter at bombene ble fjerna.

Klokken 16.30 onsdag opplyste operasjonsleder Øystein Sagen til NRK at de to bombene var destruert.

Mannen som bor på adressen ble satt i arresten og ble avhørt onsdag kveld. Han er i 50-årene, og er en kjenning av politiet. Vedkommende ble løslatt etter avhørene.

– Det var på bakgrunn av at det ikke var noe grunn til å holde ham for videre fengsling og at kriteriene for varetektsfengsling ikke var oppfylt, sier innsatsleder Ketil Stene.