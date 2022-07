Under ei ransaking i går kveld kom politiet over en bombelignende gjenstand i en bolig i Heimdalsområdet i Trondheim. Boligen ble ransaket i forbindelse med en annen straffesak.

– Det som møtte patruljen førte til at de på stedet tok bilde av gjenstanden, deretter trakk de seg ut. De konfererte videre med nasjonal bistand i Oslo, bombegruppa, og det ble besluttet at de skulle ta turen oppover og undersøke gjenstanden.

Det sier innsatsleder ved Heimdal politistasjon, Ketil Stene til NRK.

Innsatsleder ved Heimdal politistasjon, Ketil Stene. Foto: Bjørn Alexander / NRK

Det har vært vakthold på stedet natt til torsdag. Bombegruppa ankom Trondheim klokken 10.40 torsdag formiddag.

De jobber nå med å kartlegge og identifisere det de har funnet. Blant annet ved bruk av røntgen.

Ransakinga av boligen vil fortsette med bistand fra bombegruppa etter at gjenstanden er fjerna.

– Det som skjer videre nå er at vi har kriminalteknikere her som skal hjelpe oss å dokumentere spor. Så skal vi kartlegge hva det er i den gjenstanden vi har funnet, og så kan det bli snakk om å tilintetgjøre den på et egnet sted, sier Stene.

Mannen som bor på adressen sitter nå i arresten og skal bli avhørt. Han er en kjenning av politiet.

Ingen har blitt evakuert i forbindelse med ransakingen.