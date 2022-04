I desember beordret statsadvokaten at etterforskningen av Silje-saken skulle gjenopptas. Tidligere i år etterlyste politiet vitner som ikke tidligere har meldt seg.

Siden den gangen har politiet gjort avhør av fire personer, der tre av dem ikke tidligere har vært i kontakt med politiet i forbindelse med saken. I tillegg har flere tidligere vitner blitt avhørt på nytt.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt.

– Vi vil gjenta at vi etterforsker denne saken ut fra flere hypoteser og at vi gjør det vi kan for å belyse saken på best mulig måte. Det er fortsatt for tidlig å si noe om hva etterforskningen vil bety for utfallet av saken, sier påtaleansvarlig Mette Kollstrøm.

Vil gjennomføre flere avhør

Det gjøres nye undersøkelser av det tekniske beviset som allerede eksisterer i saken. Blant dette inngår rapporter og bilder fra obduksjon og åstedet. Dette vil skje med bistand fra Kripos.

Politiet vil også gjennomføre flere avhør og innhente og gjennomgå dokumentasjon fra andre aktører som barnevern, skole og helsevesen, kommer det frem i pressemeldingen.

Dette gjøres for å se etter informasjon som kan opplyse saken ytterligere.

– Politiet vil bruke den tiden som er nødvendig og det er for tidlig å si når etterforskningen vil avsluttes. Når alle etterforskningsskritt som antas å kunne bringe vesentlig informasjon i saken er gjort, vil en innstilling sendes statsadvokaten for videre avgjørelse i saken, sier Kollstrøm.

De tre som hadde status som mistenkte i 1994 har fortsatt samme status. Som mistenkte har de styrkede rettigheter, og alle har fått oppnevnt forsvarer.

