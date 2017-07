Politiet fekk medhald i anken – valdssikta mor blir verande i varetekt

Saka oppdaterast.

Lagmannsretten avgjorde å halde fram med varetektsfengsling av den valdssikta mora, og kan dermed haldast av politiet fram til 10. august.

– Resultatet i lagmannsretten sin kjenning er at påtalemyndigheitene har fått medhald, så dermed er klienten min framleis varetektsfengsla, seier kvinna sin forsvarsadvokat, Leif Strøm.

Strøm er ikkje einig i lagmannsretten si avgjerd, men veit endå ikkje om den sikta mora ønsker å anke til Høyesterett.

– Eg meiner lagmannsretten har tatt feil avgjersle. Vi er tydeleg ueinig når det kjem til faren for at bevis vert øydelagde, seier Strøm.

I kjenninga står det at lagmannsretten føreset at den sikta sine helseproblem, med tanke på graviditeten, blir ivaretatt sjølv om ho er varetektsfengsla.

Ikkje overraska over avgjersla

Strøm forklarar at mora er innlagt på sjukehus, kor ho foreløpig vil bli verande.

– Forskjellen no er at det blir meir restriksjonar under opphaldet på sjukehuset. Kor lenge ho vil vere innlagt er opp til overlegen, seier forsvarsadvokaten.

Han er ikkje overraska over lagmannsretten si avgjerd.

– Det er vanleg at politiet ankar slike avgjersler, og det er heller ikkje uvanleg at dei får medhald av lagmannsretten. Dei er veldig overbevist om nødvendigheita av at ho blir verande varetektsfengsla, noko eg ser på som ein sterk overdrivelse, seier Strøm.