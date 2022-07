I sommer har politiet fått mange meldinger fra folk som er bekymret for kjøringa blant utenlandske følger med sportsbiler.

Det bekrefter Olav Skarsem, fungerende distriktsleder for Utrykningspolitiet (UP) i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Vi merker at det erfaringsmessig kan være høy fart, uforsvarlig kjøring og forbikjøringer når det er sånne grupperinger, sier han til NRK.

– Det blir fort en massesuggesjon av det. Kanskje en av dem gir på litt, også blir det sånn at resten skal være med.

Det er i disse situasjonene at folk ofte ringer inn til politiet ifølge Skarsem.

Politiet ser at flere og flere har oppdaget at det er fint å kjøre gjennom Norge, og at antallet entusiastbiler har økt de siste årene. Foto: Ole Martin Wold

Advarte på Instagram

UP-lederen forteller at to av sjåførene i en annen gruppe med biler, nylig mistet førerretten i Norge.

Det skjedde i en kontroll ved Grotli over Strynefjellet fredag 8. juli.

Og det har blitt observert flere bilfølger den siste tida.

Forrige helg delte politiet i Finnmark en advarsel på Instagram hvor de utrykte bekymring for et følge med sportsbiler som de mente var på vei nordover:

«Vi trenger hjelp fra dere følgere. Mange luksus-/sportsbiler ifølge er på norske veier – trolig på vei nordover. De er utenlandsk reg. – flere fra Spania. Kan virke som et race er på gang.»

«Mye stygg kjøring, og de er en trussel for oss alle.»

Politiet i Finnmark la ut denne storyen på Instagram tidligere i juli. Foto: Skjermdump

NRK har gjennom Instagram vært i kontakt med den ene sjåføren som var med.

– Dette er så klart ikke et billøp. Vi var bare på besøk i Norge, skriver han.

Stoppet følge på 12 Ferrarier

Senest mandag stoppet UP i Trøndelag og Skarsem et følge med 12 Ferrarier på veg sørover på E6 etter meldinger om kreativ kjøring og aktiv forbikjøring.

Det skriver Nidaros.

Kontrollen endte med at to sjåfører fikk bot for høy hastighet. Høyeste målte var 115 km/t i 90-sonen på E6 nord for Stjørdal sentrum, ifølge avisa.

Skarsem forteller til NRK at dette var en trivelig gjeng fra Sveits, og at det ikke er disse han er bekymret for.

Farligere på sommeren

På spørsmål om det er en trend at utenlandske følger kommer til Norge og råkjører, er UP-lederen tvilende.

– Vi har sett det i flere år, bilklubber både fra inn- og utland på organiserte turer. Og det er enkelte grupperinger vi vet at det er lurt å følge mer med enn andre.

Noen endringer har han likevel sett de siste årene.

– Etter koronaen var det nok flere og flere som så at Norge var fint å kjøre gjennom, sier Skarsem, som legger til at det også har vært en økning i antall entusiastbiler.

– Dette er flotte, fine biler. Men kjører de ikke etter norske lover og regler må vi reagere, som vi gjør med norske førere.

UP-sjefen beskriver følget som ble stoppet på Stjørdal, som en trivelig gjeng fra Sveits. De er mer enn velkommen til å kjøre gjennom Norge, sier UP-leder Skarsem. Foto: Ole Martin Wold

UP-lederen påpeker at grunnen til at de er ute langs vegen, er å få stanset den farlige kjøringa – ikke for å «ta» dem som kjører sportsbil.

Han viser til den dystre ulykkesstatistikken for å understreke alvoret.

Så langt i år har 70 personer omkommet i trafikken. Ved utgangen av juli i fjor, var dødstallet 40.

I 2021 mistet 80 personer livet i trafikken.

– Om sommeren er det 51 prosent større sjanse for å havne i ei alvorlig trafikkulykke med alvorlig personskade eller død, kontra de andre månedene i året, sier Skarsem.