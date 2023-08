Det var lørdag kveld klokken 20.01 at politiet fikk inn den første meldingen. Det var den siktede mannen som selv møtte opp på politistasjonen for å varsle om det som hadde skjedd.

Natt til søndag satt den siktede i avhør.

– Mannen har forklart seg, og virker å være innstilt på å samarbeide med politiet. Vi ønsker foreløpig ikke å si noe konkret om hva han forklarer og hvordan han stiller seg til straffskyld, av hensyn til vitnepåvirkning.

Det sier påtaleansvarlig hos politiet i Trøndelag, Thomas Berg, til NRK søndag ettermiddag.

– Men vi har dannet oss et bilde av hendelsen så langt, basert på samtaler med siktede og funn på åstedet.

Det er ingen andre mistenkte i saken.

Politiet forteller at det vil bli gjort en rekke avhør søndag ettermiddag. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Venner i sjokk

Dagen derpå i Stjørdal er folk preget. NRK har snakket med venner av familien, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Vennene omtaler den siktede og hans avdøde kone som hyggelige mennesker.

– Vi har truffet dem nesten hver dag, og vi kjenner ikke til at det har vært noe bråk mellom dem. Dette er bare trist og vondt, forteller de.

I tillegg til avhør er det også gjennomført kriminaltekniske undersøkelser søndag. Elektroniske beslag i saken blir også gjennomgått av politiet.

– Av hensyn til etterforskningen er det for tidlig å si noe om dødsårsak og motiv for drapet. Den siktede mannen vil trolig fremstilles for fengsling i Trøndelag tingrett på mandag, sier Berg.

Han understreker at de ikke har hatt kontakt med mannen eller kvinnen tidligere.

Politiet har sperret av området rundt der den døde personen ble funnet. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ble erklært død

Politiet rykket kjapt ut til stedet da den første meldingen kom. Den gikk da ut på at det skulle være en hardt skadd eller død kvinne i en bolig.

– Da vi kom frem, var det allerede en ambulanse ved bostedet. Kvinnen ble etter hvert erklært død, sier innsatsleder Karl Småland ved politiet i Værnesregionen.

Politiet var tidlig ute med å si at hendelsen ble etterforsket som drap.

Det er besluttet obduksjon av den avdøde.

Den siktede og den avdøde har mindreårige barn sammen. Det bekrefter påtaleansvarlig Thomas Berg.

De blir tatt hånd om av barnevernet.

Foreldrene skal ha flyttet til Norge for omtrent fem år siden.

Mannens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.