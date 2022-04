Skredet har gått tidlegare, melder politiet på Twitter kl. 18.08.

Ein luftambulanse har gjort eit overflatesøk, og det såg ikkje ut til at snøskuterspora var ferske.

Politiet: – Ingenting som tyder på spor i skreda

Meldaren sa til politiet at det går skuterspor inn i skredet. Vedkommande har stått og observert med ein kikkert.

Ifølge politiet er ingen meldt sakna.

– Luftambulansen har sjekka ut fleire sked som har gått i same område. Det er ingenting som tyder på spor inn i skreda, skriv politiet i Trøndelag på Twitter kl. 18.14.

Snøskredet skal ha gått i området Heggvollbotten.

OPPDAL: Snøskredet skal ha gått i området Heggvollbotten i Oppdal. Ifølge politiet er det normalt med snøskred i området. Foto: NRK-tipsar

– Normalt med skred i området

– Vi har fått melding om eit skred som har gått i eit område vest for E6. Det er eit veldig bratt terreng, så det er normalt at det kan gå skred i området. Spesielt no for tida.

Det opplyser operasjonsleiar Anne Birgitte Arras i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Politiet varsla om hendinga kl. 17.39.

Like etter klokka 18 tvitrar dei at det er «STOR fare for at fleire skred vil gå i området i dagane som kjem» på grunn av snøsmelting.

Naudetatar på staden

Politi og luftambulanse er på staden. Hovudredningssentralen er også involvert.

Politiet ber om at personar i området med kjennskap til skredet, varslar politiet på 02800.