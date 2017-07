– Kroppen ble besluttet frigitt på fredag, sier politiadvokat Amund Sand.

Det vil si at politiet er ferdig med undersøkelser av jenta og en begravelse vil kunne bli gjennomført.

– Vi har satt i gang arbeidet med å planlegge begravelsen sammen med pårørende. Den vil gjennomføres så snart det praktisk er mulig, sier Kirsti Myrvang, leder i barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune.

Fortsatt i varetekt

Tirsdag, for to uker siden, ble ei tre år gammel jente lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim med kritiske og livstruende hodeskader. Onsdag ettermiddag ble det kjent at jenta døde.

Mor og stefar er siktet og varetektsfengslet.

Politiet har ikke tatt stilling til om mor og stefar får delta i begravelsen til treåringen.

Ifølge stefarens advokat Anders Kjøren, har politiet ønsket flere avhør av hans klient.

– Han sitter i full isolasjon og føler han er for sliten til å svare på flere spørsmål, sier Kjøren.

Stefar skal fortsatt sitte 14 dager i varetekt og onsdag blir det bestemt om han fortsatt skal sitte i full isolasjon eller ikke.

Søsken

Treåringens søsken er under midlertidig omsorg av barnevernstjenesten.

– Vi overtok omsorgen i en akuttsituasjon og har dermed seks uker på oss til å ta en beslutning om en langsiktig omsorgovertakelse, sier Myrvang.

Hun legger til at de hver eneste dag vurdere hva som er den beste løsningen for søskenflokken.

Politiet etterforsker saken fortsatt og venter på den endelige obduksjonsrapporten av jenta. De vil fortsette å avhøre mor og far forteller politiadvokaten.