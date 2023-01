Politiet ber publikum om hjelp etter funn av alvorleg skadd kvinne i Namsos

Kvinna vart funnen av ein passerande ambulanse ved 19-tida.

– De kom over ei dame som var livløs i grøfta, seier Stian Aalberg, operasjonsleiar i Trøndelag politidistrikt.

Kvinna blei frakta til sjukehus i Namsos.

Området ho blei funnen er sentralt i byen.

– Vi ønsker tips frå publikum. Det trenger ikkje vere store ting som er observert. Der vi er nå i etterforskinga kan små ting også bety mykje, for å finne ut kva som har hend, seier tjenesteenhetsleder for politiet i Namdal, Svenn Ingar Viken.

Jobbar ut frå fleire hypotesar

Politiet melde om saka på Twitter klokka 21.27 søndag etter at dei hadde kome til funnstaden og sett i gang sporsikring og krimtekniske undersøkingar.

Ein stor presenning var lagt over funnstaden då NRKs reporter kom dit.

Politiets innsatsleiar seier til NRK at dei ikkje kunne si sikkert kva som hadde hendt, og dei bad om tips frå publikum.

– Ho kan ha falt og slått seg, eller nokon kan ha køyrd på henne, opplyste innsatsleiar Morten Heggdal til NRK søndag.

Etter kvart vart teorien om at ho var påkøyrd styrka:

– Ho er funnet i ei veggrøft og det er naturleg å tro at det kanskje er et køyretøy som er involvert. Det er ein av hypotesane vi undersøkjer for å få klarhet i kva som har skjedd, sa Aalberg.

Dei bad etter kvar om at om at sjåføren av køyretøyet som hadde køyrd på kvinna skulle melde seg.

Krimteknikere har undersøkt staden natt til måndag. Foto: Espen Sandmo / NRK

Måndag morgon hadde dei framleis ikkje komme i kontakt med nokon bilførar.

– Det er godt mogleg vi gjekk for offensivt ut om at dette kunne vere ei trafikkulykke. Nå ser vi på andre moglege hendelsesforløp, seier Viken.

Ikkje livstruande

Det var klart at kvinna var hardt skadd, men at det ikkje skulle vere livstruande.

Det er gjort kriminaltekniske undersøkingar av åstaden, og det er gjort rundspørjingar søndag og natt til måndag.

– Fleire krimteknikarar har undersøkt funnstaden og vi jobbar ut frå fleire hypotesar, seier Stian Aalberg, operasjonsleiar i Trøndelag politidistrikt.

Kvinna er så langd ikkje avhøyrd, men politiet har håp om å få det til.

– Ho er ikkje avhøyrd førebels, seier Viken.

Trur dei veit kven ho er

Kvinna var ikkje kontaktbar då ho vart funnen. Ho hadde heller ikkje identitetspapir på seg, men politiet meiner på bakgrunn av skildringar å vite kven ho er. Kvinna er hjemmehøyrande i Namsos.

Pårørande er kontakta.

– Vi har fått ein god del informasjon via rundspørringer og avhøyr av vitne, seier Viken.

– Er skadane kvinna har, forenlige med at ho er påkøyrd?

– Det er noko av det vi må søke å finne svar på. Vi må undersøke om skadene kvinnen har er forenelige med med det som kjem fram av de tekniske undersøkingane og informasjon fra vitner. Vi trenger å samanhalde informasjon, seier Viken.

Vil ha tips frå folk i nabolaget

Politiet ønsker å komme i kontakt med folk i området ved der kvinna blei funnen.

Det gjeld området Stormovegen - Gullvikvegen.

Særleg mellom klokka 17.00 og 19.00 søndag.

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk som kan ha relevant informasjon. Spesielt om unormal aktivitet i nærmiljøet. Det trenger ikkje vere mykje informasjon, seier Viken.

Han minner om politiets tipstelefon: 73 48 94 00

Viken seier politiet ser alvorleg på saka.

– Vi ser alvorleg på den fordi vi ikkje vet kva som har skjedd. Vi legger stort alvor i det fram til vi finn ut meir og har kome fram til eit resultat, seier Viken til NRK.