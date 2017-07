Mor og stefar hevder hardnakket at de aldri har utøvd vold mot den tre år gamle jenta. De er begge enstemmig i sin forklaring; hun falt ut av senga.

– Vi ønsker å bringe klarhet i omstendighetene og vil at eksterne hjelper hos med å finne ut hvordan skadene har oppstått, sier politiadvokat Amund Sand.

Politiet vil at sakkyndige skal hjelpe til med å finne årsaken til skadene.

– Etter en sakkyndig rapport må vi vurdere om det er grunnlag til å reise tiltale mot mor og stefar, sier Sand.

– Ingen dokumentasjon

Tirsdag i forrige uke ble ei tre år gammel jente lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim med kritiske og livstruende hodeskader. Onsdag ettermiddag ble det kjent at jenta døde.

Mor og stefar er siktet og varetektsfengslet.

– Det er ikke påvist at barnet døde av skadene . Det ligger ingen dokumentasjon på bordet som viser at mor eller stefar har gjort noe galt, sier stefarnes forsvarer, Anders Kjøren.

Ifølge morens advokat, Torfinn Svanem, må politiets ønske komme av at mye fortsatt er uklart.

– Morens største ønske er at de skal undersøke saken grundig, så hun er glad for at dette skjer. Hun nekter straffskyld, sier Svanem.

Begravelse

Den foreløpige obduksjonsrapporten ble klar tidligere i uka, men det kan ta lang tid før den endelige rapporten er klar.

Tidspunkt for begravelse er heller ikke bestemt.

– Vi må bli ferdig med alle undersøkelsene av jenta. Men det vil vi bli i nær framtid, sier Sand.

Politiet har ikke tatt stilling til om mor og stefar får være med i begravelsen da de fortsatt sitter i varetekt.