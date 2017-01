Politibil kjørte av veien i Steinkjer

Politiet fikk melding like før klokken 09 tirsdag om at en politibil hadde kjørt utfor i ei kurve på fylkesvei 278 i Steinkjer kommune.

– De sa de hadde kjørt i lav hastighet, på cirka 30 km/t, men bilen hadde gått rett frem i kurven, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kjetil Vollan.

Utfordrende kjøreforhold

Utforkjøringen skjedde under patruljering, ikke under utrykning.

– De har opplyst at det var utfordrende kjøreforhold, men det er åpenbart at hastigheten har vært for høy i forhold til kjøreforholdene, sier Vollan.

Politiet på stedet opplyser at en medvirkende årsak til utforkjøringen var at det hadde kommet en brøytebil og at det da ble veldig glatt.

Bilen kjørte inn i et tre, og er ikke kjørbar ifølge patruljen. Rundt klokken 11 var bergingsbil på plass og bilen ute av grøfta. Foto: Rita Kleven / NRK

Ingen skadd

Det var to tjenestepersoner i bilen, men ingen ble skadd. Bilen har derimot fått skader.

– Patruljen mener bilen ikke er kjørbar, da de kjørte inn i et tre, sier Vollan.

Det ble først opplyst at utforkjøringen hadde skjedd i Halsetvegen, men det skal ha skjedd i Reitlovegen. Klokken 11.15 er bilen hentet av bergingsbil.

Det har vært mange trafikkulykker i morgentimene tirsdag. Få siste nytt om trafikkaoset i Trøndelag her: