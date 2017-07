Plukker du blåskjellene dine selv? Da bør du lese dette

– Nå har varmen og sola kommet, det begynner å bli litt varme i vannet, og da blir det algeoppblomstring i sjøen, sier produksjonsleder i Åfjord Skjell, Georg Ulvestad.

Det er dårlig nytt for dem som ønsker å plukke blåskjell selv. På Matportalens Blåskjellvarsel står det «IKKE spis skjell» bak flere områder i landet, og spesielt i Midt-Norge.

På Matportalens blåskjellvarsel advares det mot å plukke skjell. Foto: Skjermdump/matportalen.no

Her kan du sjekke om det er trygt å plukke og spise blåskjell der du befinner deg.

– Kritisk

– Akkurat nå er det en kritisk giftsesong for PSP på Trøndelagskysten. PSP er et giftstoff som produseres av alger, og alger er næringa til blåskjellene, sier Ulvestad.

PSP er giftig for oss mennesker. Hvis man får i seg giftige skjell, vil man først oppleve prikking og nummenhet på tungen, leppene og fingre. Deretter vil man få problemer med å puste og svelge. Dette vil inntre innen en halvtime. Så kan man måtte få behov for respirasjonshjelp.

– For friske mennesker er det ikke dødelig, men man blir veldig syk. Spesielt de med nedsatt immunforsvar, sier Ulvestad.

– Går det an å se at skjellet er giftig?

– Absolutt ikke, det kan du verken se eller smake. Derfor er det veldig viktig å følge med på blåskjellvarslet. Det finnes både egne apper og internettsider hvor en kan holde seg oppdatert, sier Ulvestad, som understreker at det tryggeste er å kjøpe skjellene.

– Vi tar ukentlige skjellprøver av anlegg vi har lyst til å høste av, og sender de til NMBU (Norwegian University of Life Sciences). De har en algelab, og der testes de for alle typer oljetoksingifter. Da får vi fort svar på om skjellene inneholder PSP eller andre typer gifter, sier han.

Mye smør

Ulvestad er selv en ivrig blåskjellspiser, og her er hans tips tilberedningstips:

– Når jeg spiser blåskjell bruker jeg først og fremst å steke med godt med smør. Det er bare en ting som er bedre enn smør, og det er enda mer smør. Og så bruker jeg vanlig løk, rødløk, fennikel og chili, og steker det godt inn med smør og så hiver jeg det oppe i en kjele og damper det med fløte. Det er kjempe godt!

– Stort sett trygge

På oppdrag for Mattilsynet undersøker Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) norske skjell og skjellokaliteter for E. coli, salmonella og ulike miljøgifter.

– Overvåkingen viser at norske skjell som kommer på markedet stort sett er trygge, sier forsker Arne Duinker i NIFES til NTB.

Forsker Arne Duinker i NIFES. Foto: NIFES

I rapporten kommer det fram at 87 prosent av de 330 prøvene fra tilsynsprogrammet var under EUs grenseverdi for innhold av E. coli. I tillegg har NIFES analysert 130 prøver innsendt av næringen. I 85 prosent av disse prøvene var innholdet av E. coli under grenseverdien.

A- og B-områder

Det ble ikke funnet salmonella i noen av de 46 undersøkte prøvene.

Områder der det produseres skjell klassifiseres i A- og B-områder. I A-områder kan skjellene tas rett fra sjøen og selges direkte. I disse områdene er det så å si ingen påvirkning fra tarmbakterier. I B-områder er det moderat påvirkning fra tarmbakterier. Skjell fra B-områder må derfor renses før de kan selges.