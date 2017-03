Plattform-arbeid verdt 100 millioner kroner skal gjøres i Verdal

Det skriver Kværner i en pressemelding.

Avtalen har en estimert verdi på rundt 100 millioner kroner, og vil utgjøre mellom 60 og 70 årsverk.

Arbeidet i Verdal starter umiddelbart, mens oppstart i fabrikasjon er planlagt til midten av september i år.

De fire blisterne er en del av arbeidsomfanget i Kværners totalkontrakt (EPC) med Statoil for oppgradering av plattformen. Totalkontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover. Prosjektet vil ha størstedelen av aktiviteten hos Kværner på Stord og Aker Solutions i Bergen, heter det i pressemeldingen.

Skal bedre flyteevnen

Arbeidet som skal utføres i Verdal omfatter fabrikasjonsengineering, innkjøp, og fabrikasjon av blisterne som skal omslutte og forsterke de fire søylene på skroget og bidra til å øke plattformens flyteevne.

Avtalen inkluderer også maling, load-out, seafastening og transport til Stord. Kværner vurderte ulike fabrikasjonssteder, men valgte å legge jobben til Verdal basert på verftets evne til å levere forutsigbart og på konkurransedyktige betingelser.

– Best å gjøre det i Verdal

– Vi har jobbet systematisk over tid med forbedringsarbeid, og gjennom dette vist at det er lønnsomt å gjøre dette arbeidet i Verdal. Sammen med kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup har Kværner i Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging, sier konserndirektør for Structural Solutions i Kværner, Sturla Magnus, i pressemeldingen.

– Dette er et fabrikasjonsarbeid som vi av kapasitets- og kommersielle hensyn normalt setter ut. Men etter å ha vurdert leverandører i inn- og utland, kom vi fram til at den beste løsningen for prosjektet, både med hensyn til pris, kvalitet og leveringspresisjon, var at vi gjorde dette selv i Verdal, sier Jarle Henriksrud, som er Kværners prosjektdirektør for Njord A-oppgraderingen.

For halvannen uke siden ble det kjent at Kværner Stord fikk kontrakten på rundt 5 milliarder kroner for å oppgradere Njord A-plattformen. Lagerskipet Njord Bravo skal også oppgraderes.

I tillegg til å forlenge levetiden med 20 år på Njord-feltet, skal oppgraderingen også sørge for at infrastrukturen på Njord håndterer oljen og gassen fra Bauge-feltet (tidligere Snilehorn) som ligger 16 kilometer fra Njord.