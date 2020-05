Kler mikrofonen i plast for å hindre smitte – kan ha motsatt effekt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste månedene har du garantert lagt merke til dem: Mikrofoner ikledd plastpose.

NRK har, i likhet med andre små mediehus, valgt å bruke plastpose over mikrofonene under intervjuer for å begrense koronasmitte. Men er dette egentlig et smart smitteverntriks?

Neppe, skal vi tro Folkehelseinstituttet.

Tror plastposen kan føre til mer fikling

Koronaviruset smitter i all hovedsak via spytt. Men overflatesmitte kan også skje, påpeker Hanne-Merete Eriksen-Volle. Hun er seksjonsleder ved resistens- og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet.

– Dersom mikrofonen har fått viruset på seg, kan smitte fra den kun forekomme dersom en berører den med hendene – og deretter putter hender inn i munn eller andre slimhinner, uten håndhygiene, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun skriver videre at du naturligvis også står i stor fare for å bli smittet hvis du putter selve mikrofonen inn i munnen ... Men du blir ikke mindre smittet hvis du gjør det med en plastdekket mikrofon.

LITEN EFFEKT: Hanne-Merete Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet mener pose på mikrofonen gir liten smitteeffekt. Foto: FHI

Eriksen-Volle mener at plastposen faktisk kan øke smittefaren – hvis journalistene og fotografene ikke har gode nok rutiner.

Hun ser for seg at pose-styret fort kan føre til mer fikling med mikrofonen. Grundig håndhygiene er derfor helt avgjørende for at journalistene og fotografene ikke skal ta med seg smitten videre fra posen.

– Antagelig har posen liten eller ingen effekt med tanke på smitte. Men det å gjennomføre god håndhygiene etter å ha berørt mikrofonen, med eller uten pose, er det viktige, fastslår hun.

Enklere å bruke plastpose enn å desinfisere

VGTV innførte plastrutinen etter å ha forhørt seg med helsefaglige rådgivere.

– Uten bruk av plast, anbefalte de at mikrofonene måtte rengjøres grundig med desinfiseringsvæske. Det vil være vanskelig å rengjøre hele mikrofonen, med den porøse hetten, på en god måte. Vår vurdering var derfor at det var enklere å bruke plastposer.

Det skriver Ingeløw Elise Kopperud, leder i VGTV Nyhetsredaksjon, i en e-post til NRK.

Ifølge henne er alle nøye med å skifte plastpose etter hvert intervju, og å bruke engangshansker når de gjør det.

– Denne vurderingen ble gjort tidlig i pandemien. Nå som vi vet mer om viruset, kan det hende dette justeres, skriver Kopperud.

TV 2 vurderer å fjerne plasten om ikke lenge

Også TV 2 innførte plastpose-tiltaket tidlig.

– FHI støttet oss på det tidspunktet i en slik vurdering, skriver nyhetsredaktør Karianne Solbrække i en e-post til NRK.

SLUTT PÅ PLASTPOSEN? Ifølge Karianne Solbrække vurderer TV 2 å slutte med plastbekledning på mikrofonene om ikke lenge. Foto: TV 2

Hun påpeker at de selvsagt er innforstått med at det kan være like mye smitte på en plastpose, som på en mikrofonhette. Men som i VGTV, valgte de fra starten av å dekke i plast fordi det er enklere enn hyppig desinfisering.

Nå har de imidlertid fått gode rutiner på rengjøring av mikrofonene, skriver Solbrække videre:

– Når vi nå har så gode rutiner, og vi samtidig er opptatt av å holde god avstand til de vi intervjuer – vil vi trolig om ikke lenge avvikle plasten, og heller rengjøre utstyret jevnlig og forsvarlig.

Programdirektør i NRK, Åse Rigmor Westrum, forklarer at NRK har brukt plastpose som ett av mange smitteverntiltak.

– Summen av alle tiltak har gjort at vi har vært forskånet for å oppleve smitte mellom kolleger på jobb i nyhetsdivisjonen.

Om plastposene snart forsvinner fra NRKs mikrofoner, er ennå for tidlig å si. NRK Nyheter vurderer smitteverntiltak forløpende, ifølge nyhetssjef Kyrre Nakkim:

– NRK Nyheter tar smittevern på største alvor. Våre medarbeidere følger rutiner utarbeidet med tanke på å beskytte både dem selv og intervjuobjekter. Vi registrerer hva FHI påpeker og vil selvsagt vurdere tiltak løpende.